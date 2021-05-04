هذا ما يحدث لجسمك إذا كنت تتناول قرص أسبرين كل يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الأسبرين دواء شائع متاح بدون وصفة طبية، ومتوفر في معظم الصيدليات وأحيانا محلات البقالة، وله استخدامات عديدة، لكن السبب الرئيسي وراء تناول الأشخاص له هو علاج المشكلات البسيطة في الجسم، إذ يخفف من الحمى وأيضا الألم بشكل عام، مثل آلام الأسنان والعضلات والصداع، وأيضا مضادا للالتهابات.

في الأساس، يعمل مسكن الألم عن طريق تقليل الألم في الجسم، ويطلق بعض الناس على الأسبرين "عقارًا رائعًا"، وذلك ببساطة لأنه يساعد في مشاكل صحية أخرى، مثل تقلصات الدورة الشهرية والتهاب المفاصل والصداع النصفي.

وقال الدكتور مارك فيندريك، أستاذ الطب الباطني في جامعة ميشيغان الأمريكي، إنه "في حين أن بعض الأشخاص يتناولون الأسبرين بانتظام لمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية (على النحو الذي يحدده الطبيب)، فإن هذا لا يعني أنه آمن للجميع، إذ يمكن أن يؤدي تناول قرص كل يوم إلى الفشل الكلوي"، وذلك وفق ما ذكر موقع "thelist".

وأصبح استخدام الأسبرين لأسباب صحية مختلفة شائعًا على مر السنين. وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، غالبًا ما يصف الأطباء الأسبرين للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية، ويأخذون الدواء لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية، ومشاكل تدفق الدم، والسكتات الدماغية المرتبطة بالجلطات.

في حين أن الفوائد كبيرة لهؤلاء الأشخاص، إلا أن هذا لا يعني أن أي شخص يمكنه فقط المتابعة والعلاج الذاتي، بل من المهم ملاحظة أن المرضى الذين يتناولون الأسبرين يوميًا أن يخضعوا للمراقبة من قبل أطبائهم.

ويمكن أن يؤدي تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية يوميًا، مثل الأسبرين والإيبوبروفين والنابروكسين، إلى تلف الكلى، كما أنه يمكن أن يؤدي تناول الأسبرين يوميًا إلى حدوث نزيف في المخ والمعدة.

وعلى الرغم من فوائده العديدة، فإن تناول الأسبرين يوميًا ليس آمنًا تمامًا - خاصةً عندما لا يكون لديك أي مشاكل قلبية سابقة، وعندما يتعلق الأمر بالأدوية، استشر طبيبك دائمًا لأنه يعرف ما هو الأفضل لك.