مراحل تطور لغة طفلك من 0 إلى 12 شهرا.. متى يقول أول كلمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يرغب كل والد في سماع الكلمة الأولى لطفله، ويتعلم الأطفال كيفية التواصل مع اللغة، بدءًا من الهدل والثرثرة، إلى إصدار الأصوات القصيرة، وفي النهاية الكلمات والعبارات.

قد تثيرك ابتسامتك الأولى لطفلك، وكذلك خطوته الأولى، لكن عندما تسمعه يتحدث، ستعرف أنه يطور قدرة لا يمتلكها سوى البشر، وسيستخدم طفلك الكلمات في النهاية لإعلامك بما يشعر به وماذا يريد.

معالم اللغة هي النجاحات التي تحدد مراحل مختلفة من تطور اللغة، كلاهما متجاوب (سمع وفهم) ومعبّر (كلام). هذا يعني أنه بالإضافة إلى القدرة على إصدار الأصوات والكلمات، يحتاج طفلك أيضًا إلى أن يكون قادرًا على الاستماع والفهم.

لا يقول كل طفل نفس الشيء في نفس الوقت، وتعتبر معالم اللغة تقريبية، وعندما يقوم معظم الأطفال بأشياء معينة.

قبل أن يتحدث طفلك بوقت طويل، سيحاول إخبارك بمشاعره، وسيبتسم لك أولاً في حوالي شهرين من العمر.

وفي عمر 4 أشهر، من المحتمل أن يضحك، أما في عمر ستة أشهر، يجب أن يكون طفلك قادرًا على الالتفاف والنظر إليك عندما تتحدث إليه.

وقد يستجيب لاسمه، ويكون قادرًا على التمييز بين نغمات الصوت السعيدة والغاضبة، وسيكون طفلك قادرًا على التعبير عن سعادته بالضحك أو الهديل، والتعاسة من خلال البكاء، وسيستمر في التعلم.

بالطبع، خلال هذا الوقت، سيتم استثمار الكثير من طاقة طفلك في تعلم كيفية الحركة. الجلوس، التدحرج، الزحف، الانسحاب للوقوف، حتى اتخاذ الخطوة الأولى قد يحدث بحلول نهاية العام الأول.

وفي التقرير نستعرض لكم المعالم اللغوية الهامة، بداية من الأسابيع الأولى وحتى أول عام من عمر الطفل، وذلك وفق ما ذكر موقع healthline.

1- هديل

هذا هو أول إصدار صوت للطفل إلى جانب البكاء، وعادة ما يحدث بين ستة إلى ثمانية أسابيع من العمر.

2- يضحك

عادة في الأسبوع السادس عشر من العمر، يضحك طفلك رداً على أشياء في عالمه.

3- الثرثرة ولغة الأطفال

هذا هو استخدام المقاطع المتكررة مرارًا وتكرارًا مثل "بابابا" ، ولكن بدون معنى محدد، ويحدث عادة ما بين 6 و 9 أشهر، ويتحول الهذيان إلى لغة أطفال أو "كلام غير منطقي".

3- كلمة لا

بين 6 و 11 شهرًا من العمر، يجب أن يتعلم طفلك فهم كلمة "لا" وسيتوقف عما يفعله (على الرغم من أنه قد يفعل ذلك مرة أخرى على الفور!).

4- الكلمة الأولى

بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الأطفال عامًا واحدًا، من المحتمل أن يكونوا قد نطقوا بكلمتهم الأولى، وربما كلمة واحدة أو اثنتين، وعادة ما تأتي الكلمة الأولى للطفل ما بين 10 و15 شهرًا.

5- اتباع التعليمات

بحلول الوقت الذي يبلغ فيه طفلك عام واحد، يجب أن يكون قادرًا على اتباع تعليماتك، إذا كانت بسيطة وواضحة. سيهتم الأطفال بمحاولة الكلام.

6- لن تكون الكلمات مثالية

أسباب تستدعي للقلق:

- أصوات عالية

يجب أن تقلق إذا كان طفلك لا يتفاعل مع الأصوات العالية قبل 5 أشهر على أبعد تقدير، وإذا كان لديك أي قلق بشأن هذا في وقت سابق، يجب أن تخبر طبيب الطفل.

- صنع الأصوات

يجب أن يصدر الأطفال أصواتًا سعيدة وغير سعيدة في الوقت الذي يبلغون فيه من العمر خمسة أشهر.

- البحث عن مصدر الأصوات

في عمر 6 أشهر، يجب أن يدير أطفالك رؤوسهم أو عيونهم نحو مصدر الصوت.

- التواصل

بين 6 و11 شهرًا ، يجب أن يقلد طفلك الأصوات ويثرثر ويستخدم الإيماءات.

- التعرف على الاسم

في عمر 10 أشهر، يجب أن يتفاعل طفلك بطريقة ما عند سماع اسمه.

خلال هذا العام سيكون لديك الكثير من الزيارات مع طبيب الأطفال. سيقوم الطبيب بتقييم تطور لغة طفلك. عند كل فحص مع الطبيب، تأكد من ذلك واسأل عما إذا كان لديك أي مخاوف بشأن تطور لغة طفلك. طالما أن طفلك يتقدم ويطور المزيد من المهارات، ستأتي الكلمات الأولى. إنها ليست سباقا.