تعاطف كبير مع بائعة الخضار «أم زياد» بعد التنمر عليها.. وتحرك رسمي لمساعدتها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل يومين تصدر هاشتاج عبر موقع «تويتر» يحمل اسم «أم زياد بائعة الخضار»، وهي السيدة السعودية البسيطة التي التقط لها رجل مقطع فيديو هاجمها وتنمر عليها من خلال مهنتها البسيطة، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستدعى لها قوات الشرطة متهمها بأنها تعمل على استعطاف الناس لكسب المال.

وظهرت السيدة في مقطع فيديو مع موقع «العربية» غاضبة مما حدث معها، بسبب مقطع الفيديو، قائلة: «انتشر الفيديو على مدى واسع.. رغم أنني امرأة ترغب في الحصول على رزقها بيدها فقط.. أنا ببيبع البصل والبطاطس والخضراوات من 3 سنوات، وبتنقل بين الأحياء لجمع الأموال».

وأضافت السيدة في حديثها مع «العربية»: «الرجل الذي صورني يشاهدني دوريًا في الحي، ولكن استغربت عند اقترابه مني وتحقيقه معي، فأنا لا أحتاج التعاطف من أحد، وعملي واجتهادي هو أفضل وسيلة للاعتزاز بنفسي.. واستدعى الشخص الشرطة.. وهذا ما سببلي الفزع، وأصبحت خائفة من التواجد في الحي، لأني أصبحت حديث المجالس، للآسف».

تحدثت «أم زياد» عن أسرتها إذ انها أم لـ9 أبناء يسكنون معها في بيت واحد، وتتمنى أن يوفر لها مكان ملائم لبيع بضاعتها: «أنا حريصة على انتقاء بضاعتي لبيعها بأسعار منافسة وكسب أموال لا تتجاوز 100 ريال يوميا».

استدعاء الشخص المصور لـ أم زياد

وبعد انتشار الهاشتاج الذي يحمل اسم «أم زياد» تعجب المغردون من موقفه، وطالبوا الجهات المختصة بمحاسبته، واستدعت النيابة العامة الشخص المصور ونشر المقطع للتحقيق معه، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

تحرك رسمي حكومي تجاه أم زياد

ووجه نائب أمير المنطقة الشرقية، أحمد بن فهد بن سلمان، اليوم، بتوفير مقر ثابت ونظامي للسيدة «أم زياد»؛ إذ نشرت إمارة المنطقة الشرقية عبر صفحتها الرسمية على موقع «تويتر» تغريدة جاء فيها: «يوجه بإيجاد مقر ثابت ونظامي للسيدة أم زياد الدمام التي تعرضت للتنمر والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.. وشمل التوجيه الكريم لأمانة المنطقة الشرقية تجهيز مقر لها بشكل عاجل في أحد اسواق الخضار بالدمام».

وأضافت: «وأجرى سموه اتصالًا بالسيدة المتضرره، وأبلغها حصولها على مقر دائم ونظامي من أجل كسب الرزق، أسوة بغيرها من بائعي الخضروات، وذلك حتى لا تتعرض لمضايقات في أماكن البيع غير النظامية».

وتابع حساب المنطقة الشرقية: «وعبر أمين الشرقية المهندس فهد الجبير عن شكره وتقديره لمبادرة سمو نائب أمير الشرقية، مؤكدا أنه جرى على الفور تجهيز المقر، وسيمنح للسيدة غدًا الثلاثاء».

من جانبها، قدمت السيدة خزنه زيد شكرها وتقديرها لمبادرة نائب أمير الشرقية واتصاله وتشجيعه، ودعت الله أن يحفظ القيادة الكريمة.