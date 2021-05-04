اقتلع أسنانها وأجبرها على شرب البول.. رجل يعذب زوجته بطريقة وحشية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أقدم رجل على تعذيب زوجته بطرق بشعة في الإمارات، ما أدى لتعرضها لعاهة مستديمة، بحسب ما نشرت صحيفة الإمارات اليوم، وووقعت تلك الحادثة في منطقة عجمان، لرجل قالت الجريدة: إن جنسيته عربي، دون معرفة البلد.

تعذيب الرجل لزوجته كان عن طريق استخدام سلك كهربائي، وحرقها بأدوات حادة، وأجبرها على شرب البول، ما أدى إلى تعرضها للتشوهات، وحدوث عاهات مستديمة فيها، ولذا لجأت إلى قوات الأمن والقانون، لأخذ حقها.

وبعدما اشتكت السيدة قضت محكمة الجنايات في عجمان بحبس الزوج مدة سنة وثلاثة أشهر وإلزامه بدفع 179 ألف درهم إمراتي، أي ما يعادل 763 ألف جنيه مصري دية، وحكمت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

ومن جهته أنكر الزوج كل تلك الاتهامات، وقال: إن زوجته تخونه وعندما هاجمها أنكرت ولجأت إلى إيذاء نفسها واتهمته هو بتلك الاتهامات زورا، ولكن بالإطلاع على التقارير الطبية والمستندات المرفقة وأقوال الشهود والمجني عليها والطب الشرعي ومحضر الضبط وجدت أن الزوج هو الكاذب، والإصابات غير مفتعلة بل هي اعتداءات من الغير.

وبإطلاع المحكمة على التقارير والمستندات الطبية، فإن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت في حقه، وعليه حكمت المحكمة بإدانته ومعاقبته.

كيف عذب الرجل زوجته

وبحسب تقارير المحكمة فإن الزوج سبها وعذّبها وحبسها؛ إذ استخدم يده وسلكا كهربائيا، وسخّن شوكة طعام وحرقها بها وكان يكرر ذلك لمرات وفي أوقات مختلفة.

كما حلق الزوج شعر رأسها وحواجبها، وسبها بعبارات مسيئة وخادشة للحياء، وخنقها وربط يديها ورجليها وضربها وعذبها بسلك شاحن بقوة، على أنحاء عديدة من جسدها، واقتلع أسنانها، لافتة إلى أنه حبسها عبر إغلاق الباب عليها لمدة شهر وأخذ منها هاتفها ولم يستطع أحد التواصل معها إلا بعد إذنه.

وتسبب الزوج لها بعاهة مستديمة ودرجة عجز 40% من المظهر الجمالي للوجه، وعجز 25% من المظهر الجمالي للثديين، وعجز 25% من المظهر الجمالي للجسم، و3% من القدرة الكلية للأسنان، ما جعلها غير قادرة على الاستنجاد بأحد.