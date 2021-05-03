بعد ظهورها في لعبة نيوتن.. ياسمين وافي: «منزل مؤنس مش متشدد والعمل حلم بالنسبة لي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منزل كبير، ظهرت فيه سيدات منتقبات ورجال باللحى، منتقدين مساحيق التجميل التي تضعها زوجة شقيقهم، ظلت نظراتهم تراقبها شيئًا فشيئًا، لم يتركوها وشأنها، حتى أصابها الخوف.. هكذا جاء مشهد «عائلة مؤنس» بمسلسل «لعبة نيوتن»، بين «هنا» منى زكي، وأسرة زوجها «مؤنس» محمد فراج.

شقيقة الزوج، التي لم تترك زوجته دون انتقادات، أو تلميحات، أو حتى نظرات: «انت إزاي سايبها تمشي جنبك بالمكياج ده كله» كلمة حملت معاني التطفل نطقت بها الفنانة الشابة ياسمين وافي، ابنة الراحل ممدوح وافي، في أو مشاهدها بالعمل، والتي تقوم بدور شقيقة «فراج».

حالة من الجدل حققها المشهد، حيث وجده البعض يروج للتعصب والتشدد، الأمر الذي ردت عليه «ياسمين» خلال حديثها عن مشاركتها في العمل، قائلة: «العيلة مش متشددة، بدليل أن الأم مختمرة عادي، والبنت الصغيرة، وكذلك الأب كمان مش متشدد نهائي، وده هيبان في الحلقات الجاية، الناس بس عينهم راحت للشق ده، النقاب مع الدقن، لكن هي متنوعة بين المتشدد، والوسطي، والمتدين السطحي، والوسطي، والمتدين بصدق، والمدعي، لأنها فعلا متنوعة»

وعن شخصيتها التي تجسدها، أكدت لـ«هن»: أنها حاولت الوصول لقلب الشخصية، وكل محاورها: «لسة في مفاجآت تانية كتير»

العمل في المسلسل حلم

وحول مشاركتها في العمل د، التي سعدت بها «ياسمين» قالت: «عاوزة أكد على فرحتى بشغلى مع أستاذ تامر محسن المخرج، على الفرصة دي».

وعن وقوفها أمام الثنائي، منى زكي، ومحمد ممدوح: «الوقوف قدام فنانة زى منى زكى متعة وشرف وخصوصا انى من معجبيها وفراج مشاهدي معاه كانت خفيفة على قلبى وفيها شغف وسانده على طاقته وشطارته».

واختتمت: «كان نفسي أقف قدام تايسون محمد ممدوح لانه ممل كتلة من المشاعر والأحاسيس، لكن الحلم الحقيقي اتحقق بالشغل مع المخرج تامر محسن»