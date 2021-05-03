منار تستغيث من زوجها: اكتشفت زيجاته فعاقبني بالحبس وطردني من المنزل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفاصيل بسيطة اكتشفت من خلالها خيانة زوجها لها وزواجه من أخريات، بعد أن ارتضت لتكون زوجة ثانية، لكنها اكتشفت أن زوجها اعتاد الزواج والطلاق، وخصص شقة في مدينة أكتوبر لإشباع نزواته، وجعل منزلها سجنًا لها ولطفلتيها بعد أن طالبته بالطلاق.

استغاثت منار محمد المقيمة في شبرا، من خلال مقطع فيديو أوضحت فيه تفاصيل الواقعة التي بدأت بزواجها قائلة: «وافقت أن أكون زوجة ثانية، وتزوجت بطريقة الصالونات، وكنت على علم بزواجه الأول وأن لديه أولاد، وبعد زواجنا علمت بزيجة أخرى لم يخبرني بها، واكتشفت أنني زوجة ثالثة ولست الثانية».

زيجات متكررة دون علم الزوجة التي أضافت في تصريحات خاصة لـ«هن»: «اكتشفت الزيجة الثانية عن طريق إحدى جاراتي وهي تسكن في الشارع ذاته الذي أسكن فيه، واتضح لي بأنه طلقها بسبب حملها منه، رغم أنه لم يكن يريد أطفال؛ لأنه يتزوج لإشباع شهواته فقط، وعندما فتحت معه موضوع إخفاء تلك الزيجة عني، أخبرني بأنها سرقته وأنكر الزواج منها».

تكشف منار طريقته المعروفة في الزواج: «كانت زوجته الثانية وأنا بالنسبة له مجرد سد حاجة لإشباع رغباته بيوقع أي واحدة ويتجوزها ولما بيزهق منها بيروح لغيرها ولا يصون بيته وأولاده، وكان مفهمني إنه اتجوزني عشان يعيش وعايز يستقر وكان بيذم في زوجته الاولانية».

وتابعت: «واكتشفت أن جميع زوجاته ضحايا لكذبه ولست أنا وحدي، فالأولى تعيش في منزل أهله بمنطقة المعتمدية بالجيزة، وعلى خلاف كبير معها، لكن مسألة أن أولاده منها أعمارهم كبيرة وأن شقيقته متزوجة من شقيقها، ولذلك يتراجع عن طلاقها بعد أن هدد زوج أخته وشقيق زوجته بأنه سيطلقها في حال طلق أخته غير أنه رجل مقتدر ماديًا وميسور الحال بشكل كبير».

وتكمل السيدة الثلاثينية: «في إحدى المرات لم يأخذ هاتفه معه فاكتشفت أنه يمتلك شقة بالإيجار في منطقة أكتوبر ويستدرج فيها ضحاياه سواء بالزواج أو الخيانة وهو ما اكتشفته من خلال المحادثات والرسائل بينه وبينهن على برنامج إيمو».

وأشارت الزوجة، إلى أنها «وجدت اتفاقات على المقابلات ووعود بالزواج بجانب مكالماته الهاتفية بينه وبينهن التي أسمعها في الغرفة وكل ده اكتشفته بعد ما خد كل فلوسي وذهبي بحجة أنه سيقوم بتشغيل الفلوس وخد حقي في ميراثي بعد ما استلمته من إخواتي بعد بيعهم ورشة».

وأوضحت منار: «بمجرد اكتشاف الرسائل والمحادثات لم أفاتحه في الموضوع إلا عندما لاحظت نزوله المتكرر يوم الجمعة حتى حدث موقف غريب عندما وجدت طفلتي حبوب في دولاب ملابسه، وعندما سألت عن نوعها اتضح أنها منشطات جنسية سقطت منه وهو خارج».

واتضح أنه متزوج من رابعة بعقد عرفي ويتقابلان في شقة أكتوبر وعندما واجهته بذلك أخبرني قائلا: «دي متحسبتش جوازة وبردو سرقتني وطلقتها والغريب إنه يتهم جميع ضحاياه بالسرقة بما فيهم أنا بعدما طلبت منه الطلاق».

«الذكاء نعمة».. ممثلة بريطانية تكتشف خيانة صديقها عن طريق ساعة رياضية

وأردفت: «تفاجئت بعدها بتهديدات منه بغرض خروجي من المنزل وتمسكت برفضي الخروج منه هروح فين؟.. دول بنات وقالي طيب أنا هحبسك عشان تموتي انتي وعيالك وجيراني سمعوا صوت بكائي وحكيت لهم القصة فساعدوني أنا وأطفالي وكنت أنزل سبت ويضعوا لي الطعام فيه».

واختتمت: «قبل شهر رمضان بيومين أتى هو وشقيه وأخرجوني من الشقة بالعنف وأوصلني أحد جيراني إلى بيت أهلي، وحررت محضرا ضده، وأنكر جميع الاتهامات والآن أنا مقيمة مع أهلي وأريد العودة إلى الشقة فهي من حقي وحق أطفالي منه».