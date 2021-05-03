قصة حب عظيمة.. ماهر العطار وزوجته: تعرفا في فرح وابعدته عن النساء (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفي منذ القليل الفنان القدير ماهر العطار، عن عمر يناهز الـ83 عاما، بعد صراع مع المرض، وبعيدا عن الفن للراحل قصة حب عظيمة وقوية، رواها خلال استضافته في برمامج «ماسبيرو»، الذي أذيع عبر فضائية «ten TV»، في عام 2019، خلال لقائه مع الفنان سمير صبري.

وقال الفنان سمير صبري خلال البرنامج، إنه كان زمنا جميلا بالفعل قديما، لأنه لكل شيء قيمته الحلوة والجميلة، وتحدث حينها عن قيمة الحب في حياتنا والجميع، ثم تطرق للحديث عن صورة حفل زفاف الفنان ماهر العطار، على الآنسة فايزة محمود نسيم، التي أصبحت لاحقا، مدير عام التخطيط والبحوث في التليفزيون المصري؛ إذ كان اللقاء معهما سويا.

وظهر الفنان خلال اللقاء ويبدو عليه السن الكبير، وبجانبه زوجته فايزة نسيم، وشكر ماهر العطار سمير صبري في البداية، وتحدث عن علاقة الصداقة القوية معه، وقال الأخير: «ماهر لسه عامل عملية في سنانه، واعذروه لو مش هيعرف يتكلم كتير».

بداية تعارف ماهر العطار وزوجته

وتحدثت فائزة عن بداية تعرفها على ماهر العطار، خلال اللقاء: «كنت بسمعه في الراديو، وكان عمل 7 أفلام، كنت بحبه جدا، كمطرب وكفنان، حتى رغم إني كنت صغيرة مش كبيرة، وهو كان صغير بردو، واتعرفت عليه أول مرة في فرح كان بيغني فيه، وجه عاكسني وقالي أنا معجب بيكي، أنا كنت رايحة بسلم عليه كمطرب بحبه ومعروف».

وأضافت حديثها: «طلب يعرف اسمي، وقلتله أنا اسمي كذا، طلب إني أكلمه في التليفون، كلمته مرتين في المكالمة التالتة بكلمه معجبة بيه، قالي أجي اخطبك، وسألني على مامتي وبابايا واخواتي وساكنين فين، وأنا كنت صغير طالعة من تانية لتالتة ثانوي، وفعلا جه عشان يخطبني».

فايزة هي سبيل ماهر العطار للبعد عن النساء

رفض أهل فايزة في البداية هذا الزواج، لأنه من الوسط الفني: «زعقولي وكانت حكاية عرفتيه منين وشفتيه فين قلت لمامتي قالتلي لا مالناش في الفن ولا في الفنانين هو هيتجوز ويطلق ويعرف بنات كتير واحنا مالناش في الكلام ده انتي صغيرة هتتعبي».

وهو ما اعترف به ماهر العطار بالفعل: «وطبعا هو اعترف إنه كان يعرف فلانات كتير وفعلا اتعرف على ستات كتير فنانات وغيره، كنت بضايق جدا لأني مكنتش أن في حاجات كدة ويعرف ستات بالشكل ده».

وأشارت زوجة الفنان الراحل: «جه قالي أنا في يوم غلط وصليت ودعيت ربنا قلت يا رب توب عليا من إني أغلط وابعتلي واحدة تصوني، وفعلا من وقت ما اتجوزني وهو ملوش علاقة بأي حد خالص».