طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة خطوة بخطوة زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر طاجن المكرونة باللحمة، من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين وبخاصة الأطفال، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في إعداده، ويكثر تواجده على المائدة الرمضانية، كونه من أكثر الأنواع سهلة الإعداد وغير مكلفة وصحية في البيت ومن الوجبات المشبعة وتمد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة وتساعد في تقويته جيدًا.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة، للأمهات وربات المنازل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، خلال السطور التالية.

طاجن المكرونة باللحمة

مقادير طاجن المكرونة باللحمة

1/2 كيلو مكرونة.

1/4 كيلو لحمة مفرومة.

2 ثمرة بصل مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

أكواب عصير طماطم.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

3 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة ريحان أخضر مفروم.

1/4 ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة جنزبيل بودر.

ملح وفلفل.

طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة

- تسلق المكرونة في ماء مملح.

- يشوح البصل في الزيت على نار هادئة.

- يضاف الثوم واللحم والملح والفلفل والبهارات.

- يقلب الخليط ويترك 10 دقائق.

- يضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطم والسكر.

- يقلب الخليط مرة أخرى ويترك على النار 15 دقيقة.

- في طاجن توضع كمية من اللحم ثم مكرونة ثم لحم ثم مكرونة ثم لحم.

- يغطى الطاجن بورق فويل ويدخل فرن ساخن عند 200 درجة لمدة 25 دقيقة.

نصائح عند سلق المكرونة

- يترك الماء ليغلي ثم يضاف عليه الملح.

- تجنبي وضع الزيت في ماء السلق لأنه يمنع ملح الصلصلة من الالتصاق بالمكرونة.

- تقسم المكرونة قسمين عند وضعها في الماء.

- تقلب فور وضعها وتترك حتى تغلي ثم تخفف النار.

- تقلب من وقت لآخر حتى لا تلتصق.

- لا تضعي الغطاء على القدر أثناء الغليان.

- تسلق المكرونة في قدر عميق.