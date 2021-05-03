«هاتوا الطحال اللي عليكم».. أحمد سعد يتصدر «التريند» بعد ظهوره في فرح سمية الخشاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر الفنان أحمد سعد «تريند» موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بعد ظهوره في مشهد «فرح حلاوتهم» بمسلسل موسى، مع طليقته الفنانة سمية الخشاب، الصورة التي أثارت الكثير من الجدل بسبب الخلافات بين الطرفين.

وانتشرت صورة الفرح التي جمعت بين أحمد سعد وسمية الخشاب برفقة الفنان محمد رمضان، على موقع «تويتر» مصحوبة بالتعليقات الساخرة بين رواد موقع التدوينات القصيرة، منها: «فين طحالك يا سمية»، في إشارة إلى اعتداء أحمد سعد على طليقته «سمية»، ما تسبب في تهتك الطحال واستئصاله.

وكانت من بين التعليقات المصحوبة بين رواد «تويتر» التي تصدر بها الفنان أحمد سعد «التريند»: «اعذريني يوم زفافك مقدرتش أفرح زيهم فرحت أكتر منهم»، وفي تعليق آخر «والليلة جينا نهنيكم هاتوا الطحال اللي عليكم».

ومن ضمن التعليقات أيضًا «أتمنى أعرف شعور أحمد سعد؟»، «دقيقة كمان ومحمد رمضان كان هينقلب بيها.. وأحمد سعد ملوش دعوة»، و«تبقى في إيدك وتروح لغيرك».

تفاصيل المشهد المثير للجدل

وكان الفنان محمد رمضان، كشف عن تفاصيل حلقة اليوم من مسلسل موسى؛ إذ يتزوج من الفنانة سمية الخشاب «حلاوتهم»، وحملت الصور التي نشرها لجمهوره مفاجأة، بظهور أحمد سعد وسمية الخشاب، متواجدان في الفرح، ضمن أحداث المسلسل.

وظهرت الفنانة سمية الخشاب، في الصور مرتدية فستان من اللون الأبيض، للفرح، وصففت شعرها منسدلا، مع مكياج ملائم لها، بينما ارتدى الفنان محمد رمضان، جلبابا من اللون البني، وحملها ضمن أحداث الفرح، وأظهرت الصور الفنان أحمد سعد جانب الثنائي، مرتدي جلبابا من اللون الأسود.

ونشرت أيضًا الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» صورة فرحها المثيرة للجدل، وعلقت عليها قائلة: «سمعوني زغروطة لأحلى موسي وحلاوتهم.. أحلى ليلة عمر»، وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصورة ساخرين: «الصورة صدمتني.. طب وطحالك يا سمية.. وإيه اللي جاب أحمد سعد.. وطحالك يا حلاوتهم نسيتي.. أحمد سعد جامد».