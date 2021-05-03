طريقة عمل الكحك الناعم والخشن

يختلف الكحك الناعم عن الخشن في مقدار الماء فقط، فكلما قل الماء كان الكحك ناعما، وبزيادته تزيد قرمشة الكحك، ويقدم موقع «هن»، طريقة عمل الكحك الخشن، وطريقة عمل الكحك الناعم كما يلي.

طريقة عمل الكحك الخشن

لكل كيلو دقيق نصف كيلو سمن.

ملعقة كبيرة رائحة كحك.

سمسم حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية تضاف للدقيق.

ملعقة كبيرة سكر بودر.

كوب ونصف ماء للكحك الخشن.

الطريقة

تقلب المكونات الجافة كلها، الدقيق والملح والسكر والخميرة والسمسم جيدًا.

يضاف السمن البارد ويخلط مع المكونات جيدًا حتى يتشرب السمن.

تضاف ريحة الكحك والمياه، وتمزج المكونات جيدًا.

يقسم العجين لكرات متوسطة.

بعد تشكيل الكرات، يضغط على الكحك بلطف وتشكل بمنقاش الكحك أو الأشكال المختلفة للعجين.

يرص الكحك فى وعاء مدهون وعليه ورق الزبدة.

يوضع الكحك في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية، حتى يحمر الوجه.

يترك حتى يبرد ويزين بالسكر البودر.

طريقة عمل الكحك الناعم

2 كوب ونصف دقيق.

كوب وربع سمن «قابله للزيادة ليكون أكثو نعومة»

رشة ملح.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة سكر بودر.

ملعقة ريحة الكحك.

ربع كوب ماء دافي «يضاف بالتدريج حسب ملمس العجينة».

2 ملعقة صغيرة سمسم.

الطريقة

تقلب المكونات الجافة كلها، الدقيق والملح والسكر والخميرة والسمسم جيدًا.

يضاف السمن البارد ويخلط مع المكونات جيدًا حتى يتشرب السمن.

تضاف ريحة الكحك والمياه الدافئة، وتمزج المكونات جيدًا.

يجب الانتباه لعدم العجن بقسوة، فقط أمزجي المكونات جيدًا وقومي بلم العجين على بعضه.

يقسم العجين لكرات متوسطة مع الحشو الذي ترغبين فيه، فيمكن وضع الملبن أو العجوة سادة أو المكسرات، ويمكن أن لا يحشى ويترك سادة.

بعد تشكيل وحشو الكرات، يضغط على الكحك بلطف وتشكل بمنقاش الكحك أو الأشكال المختلفة للعجين.

يرص الكحك في وعاء مدهون وعليه ورق الزبدة.

يوضع الكحك في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية، حتى يحمر الوجه.

يترك حتى يبرد ويزين بالسكر البودر.