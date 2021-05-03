طريقة عمل البيتيفور بالصور والمقادير

البيتيفور من الحلوى الأساسية لعيد الفطر المبارك 2021، ويستعرض التقرير التالي طريقة عمل البيتيفور في البيت خطوة بخطوة.

المقادير

2 كوب دقيق.

نصف كوب سكر ناعم.

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 صفار بيض.

مربى.

شوكولاتة.

طريقة عمل البيتيفور

يخفق البيض والفانيليا.

تضاف الزبدة مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي.

يضاف السكر البودرة مع الاستمرار بالخفق الجيد حتى تمتزج جميع المكونات.

يخلط الدقيق مع البيكنج بودر ويضاف إلى الخليط السابق بالتدريج مع التقليب ببطء حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.

تغطى العجينة بورق من النايلون، وتترك حتى ترتاح لمدة نصف ساعة.

تقطع العجينة إلى قطع صغيرة الحجم، ويتم تشكيلها حسب الرغبة.

ترص في صينية مفروشة بورق الزبدة في الفرن متوسط الحرارة حتى نحصل على لون ذهبي.

تترك حتى تبرد ويتم لصق كل قطعتين من البيتيفور بالمربى أو الشوكولاتة.