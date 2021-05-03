محمد سامي يكشف عن سؤال غامض من أحلام الجريتلي قبل وفاتها: «مقدرتش أفهم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال استضافته مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «العرافة»، مساء أمس، كشف المخرج محمد سامي، عن تفاصيل علاقته بالفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، وما جمعهما خلف كواليس مسلسل نسل الأغراب، الذي يُعرض خلال دراما رمضان الحالي.

تفاصيل علاقة محمد سامي وأحلام الجريتلي

وكشف «سامي» عن حبه الكبير للفنانة الراحلة، موضحا أنه كان دائم التغزل بها ومعاكستها خلال التصوير، فضلا عن اعتبارها له وكأنه ابنها، قائلا: «أنا حبيت الست دي جدا، واشتغلت معاها كتير، وكان تجمعني بيها علاقة خاصة جدا، زي ما تقولي كانت بتقول محمد ابني، وكنت أعاكسها طول الوقت كأنها عندها 18 سنة».

سؤال غريب من أحلام الجريتلي لـ محمد سامي

وتابع مخرج العمل: «رقصنا أنا وهي في اللوكيشن، وبعدها بيوم كنت واقف أنا وهي وأمير كرارة وأحمد داش، وكانت قبلها بأسبوعين بتقول إنها تعبانة، وبعدين كنا بنعمل مشهد وراحت سألتني سؤال غريب جدا، قالتلي أنت هتزعل لما أموت؟ قعدت أهزر معاها كتير أوي، وتاني يوم مكانش عندنا تصوير واليوم اللي بعده كان عندنا تصوير، بعد كده لاقيت المنتج الفني بيكلمني بيقولي الأستاذة أحلام توفت مقدرتش أفهم».

فيديو جمع أحلام الجريتلي بـ محمد سامي قبل وفاتها

وخلال مارس الماضي، نعى المخرج محمد سامي، الفنانة أحلام الجريتلي عقب وفاتها، من خلال نشره مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، يظهر فيه بصحبة أحلام الجريتلي، من كواليس أحد الأعمال الدرامية، وهو يُدربها على إحدى الرقصات، مُعلقًا علي الفيديو بقوله: «الله يرحمك يا أحلام هتوحشيني.. كان ليكي عندي غلاوة ومحبة.. كنتي ممثلة جميلة وإنسانة أجمل.. هفتقدك يا صديقتي».

وكانت قد شاركت الفنانة أحلام الجريتلي، في مسلسل «نسل الأغراب» للمُخرج محمد سامي، قبيل رحيلها، بصحبة نخبة من الفنانين، على رأسهم، أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر.