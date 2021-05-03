سمية الخشاب تعلق على صورتها المثيرة مع محمد رمضان وأحمد سعد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» صورة فرحها المثيرة للجدل في مسلسل «موسى»، التي ظهر من خلالها الفنان محمد رمضان، الذي يؤدي دور «موسى» ويقف بجوارهما طليقها الفنان أحمد سعد.

وعلقت «سمية» على الصورة قائلة: «سمعوني زغروطة لأحلى موسي وحلاوتهم.. أحلى ليلة عمر»، وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصورة ساخرين «الصورة صدمتني.. طب وطحالك يا سمية.. وإيه اللي جاب أحمد سعد.. وطحالك يا حلاوتهم نسيتي.. أحمد سعد جامد».

تفاصيل المشهد المثير للجدل

وكشف الفنان محمد رمضان، عن تفاصيل حلقة اليوم من مسلسل موسى، إذ يتزوج من الفنانة سمية الخشاب «حلاوتهم»، وحملت الصور التي نشرها لجمهوره مفاجأة، بظهور أحمد سعد وسمية الخشاب، متواجدان في الفرح، ضمن أحداث المسلسل.

وظهرت الفنانة سمية الخشاب، في الصور مرتدية فستان من اللون الأبيض، للفرح، وصففت شعرها منسدلا، مع مكياج ملائم لها، بينما ارتدى الفنان محمد رمضان، جلبابا من اللون البني، وحملها ضمن أحداث الفرح، وأظهرت الصور الفنان أحمد سعد جانب الثنائي، مرتدي جلبابا من اللون الأسود.

خلافات أحمد سعد وسمية الخشاب

وجمع الطرفان الفنانة سمية الخشاب، والفنان أحمد سعد، مشكلات أسرية، ظهرت منذ طلاقهما في العام 2019، ومن ثم ظهور الخلافات للعلن، واتهمت الأولى طليقها بأنه ضربها حتى حدث تهتك في الطحال، ووصلت تلك المشكلات الأسرية إلى الطلاق والمحاكم، واتهم أحمد سعد، سمية بسرقة أحد الألحان وتسجليها في الشهر العقاري باسمها.

وقالت سمية الخشاب، خلال أحد البرامج التليفزيونية «لو ضربني في وشي كنت هقدر أدافع عن نفسي، بس ضربني ضربات متعددة في ظهري بالخاتم بتاعه، انفجر الطحال بتاعي وأنا مش حاسة، كنت هموت واتنقلي دم».

وحاليا يدفع الفنان أحمد سعد نفقة لسمية الخشاب، بعد أن حصلت على الطلاق بأمر من المحكمة، وقالت إن علاقتهما جيدة إلى حد ما.