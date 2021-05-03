منة عرفة عن التنمر بها بعد ظهورها في إعلان: عارفة إني صوتي وحش ومش ندمانة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الانتقادات والهجوم تعرضت لها الفنانة الشابة منة عرفة، عقب مشاركتها في إحدى الإعلانات التجارية، وهي تؤدي أغنية بصوتها ورقصها ببعض الحركات على نغماتها.

«هن» تواصلت مع الفنانة منة عرفة للرد على هذه الانتقادات، وأكدت الفنانة الشابة أنها تعرضت للانتقادات والهجوم من 90% من رواد «السوشيال ميديا»، وهذا يرجع لعدم إدراكهم لفكرة الإعلان بشكل صحيح/ «هما اتريقوا على صوتي وإني بغني.. وأنا أصلًا مش بغني ومش بقول أغنية فيها طرب.. دي أغنية بسيطة بألحان راب محتاجة تأدية بس مش غناء».

المخرج طلب مني أغني وأنا مكشرة

وأوضحت الفنانة الشابة فكرة الإعلان التجاري، قائلة: «الإعلان فكرته إن واحدة صاحية من النوم وهي مضايقة إنها تقوم.. ومهندس الصوت ومخرج الإعلان كانوا طالبين مني إني أغني بطريقة مكشرة ومضايقة عشان يكون الصوت والأداء مظبوط»، وفقًا لحديثها لـ«هن».

عارفة إني مش بعرف أغني.. لكن متوقعتش الهجوم بالطريقة دي

وتابعت الفنانة الشابة أنها تدرك أن صوتها غير صالح، للغناء لكنها فوجئت بالهجوم والانتقاد عليها بهذا الشكل: «أنا معترفة إني مش بعرف أغني.. والإعلان مكنش هدفه الغناء.. مكنتش متوقعة الهجوم بالطريقة دي.. والناس بتعترض وخلاص.. وأنا اتعودت على الكلام الوحش وطريقة الانتقاد بشكل غير محترمة».

أما عن الرد على هذه الانتقادات والهجوم أوضحت «منة»: «جربت قبل كدا إني أطلع وأبرر للناس في مواقف تانية.. لكن برضو الطريقة منفعتش.. فخلاص مش هطلع أرد على انتقادات وأنا مش ندمانة أنا عارفة أنا عملت إيه.. وجتلي ردود فعل إيجابية جدًا من المتخصصين في مجال الإعلان».

معلومات عن منة عرفة

- منة عرفة من مواليد عام 1999، أي أنها تبلغ من العمر 22 عامًا.

- احتفلت منذ يومين، بعيد ميلادها الـ22، بصورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

- جاءت بدايتها في التمثيل في العام 2005 من خلال مشاركتها في ملسل «السندريلا»، مع المخرج سمير سيف.

- شاركت بعد ذلك في فيلم «مطب صناعي» كانت بداية ظهورها بقوة وجذب الجمهور إليها بسبب برائتها، ومن ثم شاركت في عدد من الأعمال الأخرى مثل «حلم العمر» و«البيه رومانسي» و«جيران السعد».

- يعتبر أيضًا مشاركتها في سيت كوم «راجل وست ستات» مع الفنان أشرف عبد الباقي والفنانة لقاء الخميسي من أكثر الأدوار التي تألقت بها.