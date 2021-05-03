ماذا يحدث عندما تحبس البول أطول فترة ممكنة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

إذا لم تقم بإفراغ المثانة بشكل منتظم، فمن المرجح أن تظل البكتيريا وتتكاثر في المثانة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب المسالك البولية.

ويكون خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية أعلى أيضًا إذا لم تشرب كميات كافية من الماء، وهذا لأن مثانتك لن تكون ممتلئة بما يكفي لإرسال إشارة للتبول، وستتمكن البكتيريا التي قد تكون موجودة بالفعل في الجهاز البولي من التكاثر، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، وفق ما ذكر موقع healthline.

إذا كنت تعاني من أي أعراض غير عادية أو تعتقد أنك مصاب بعدوى المسالك البولية، فاستشر طبيبك.

وتشمل أعراض التهاب المسالك البولية ما يلي:

الحاجة المستمرة للتبول

حرقان أثناء التبول

رائحة قوية للبول

البول الذي يبدو غائما

دم في البول

آلام الحوض

تحقق من: ما الذي يسبب لون البول البرتقالي؟

المضاعفات المحتملة الأخرى

مثانتك جزء من جهازك البولي. إنه متصل من خلال الحالبين بكليتيك. في حالات نادرة، يمكن أن يرتد البول إلى الكلى ويؤدي إلى التهاب أو تلف الكلى.

ويمكن أن تؤدي الحالات الطبية الموجودة مسبقًا، مثل تضخم البروستاتا أو المثانة العصبية الناتجة عن تلف الأعصاب، إلى احتباس البول اللاإرادي. يمكن أن يمنع انسداد مجرى البول أو ضعف عضلات المثانة إفراغ المثانة تمامًا.

ماذا لو كنت حقا بحاجة إلى حبس بولك؟

عندما يتعين عليك الذهاب إلى الحمام يجب أن تفعل ذلك، ولكن إذا تم نصحك بالقيام بأي شكل من أشكال تدريب المثانة، أو إذا لم تتمكن من الوصول إلى الحمام، فإليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لإبعاد عقلك عن الرغبة في التبول:

قم بمهمة من شأنها أن تشغل عقلك بنشاط، مثل لعبة أو لغز الكلمات المتقاطعة.

استمع إلى الموسيقى.

ابق جالسًا إذا كنت جالسًا بالفعل.

اقرأ كتاب.

قم بالتمرير عبر وسائل التواصل الاجتماعي على هاتفك.

حافظ على الدفء، لأن البرودة قد تدفعك إلى التبول.

في جميع الأحوال، يمكن أن يؤدي حبس البول بشكل منتظم إلى زيادة خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية أو غيرها من المضاعفات.