طريقة عمل الكبسة السعودية.. في 3 خطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

نقدم لكِ طريقة عمل الكبسة السعودية على طريقة الشيف سالي فؤاد، في برنامجها «حلو وحادق»، المذاع على فضائية «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الكبسة السعودي

لحمة بتلو مكعبات

بصل مكعبات

جزر مبشور

قرنفل بودرة

قرفة

بودرة حبهان

بهارات كبسة

صلصة طماطم

أرز بسمتي

ماء حسب الاحتياج

لوز أنصاص

زبيب

بقدونس

طريقة تحضير الكبسة السعودية

شوحي اللحمة في الزيت ثم ضيفي الجزر والبصل وشوحي

ضيفي البهارات والصلصة و الحبهان والقرفة والقرنفل وماء حسب الاحتياج ثم ضيفي الأرز

اتركيه على النار حتى ينضج ثم زيني باللوز والبقدونس والزبيب وقدميه ساخنا

طريقة عمل الكبسة البيضاء

مقادير عمل الكبسة البيضاء

دجاج مسلوق

كوب أرز بسمتي

بصل

جزر شرائح رفيعة

فلفل حار

حبهان

قرنفل

عود قرفة

لومي

ورق لورا

بهارات صحيحة

ملعقة كبيرة زيت

بصل شرائح مقلي مكعب

مرقة مكسرات حسب الرغبة للوجه

طريقة تحضير الكبسة البيضاء

في حلة على النار يوضع الزيت مع البهارات الصحيحة من حبهان وقرنفل وقرفة ولومي وورق لورا، وتقلب على النار.

يضاف إليها الأزر ويقلب جيدا، ويضاف الجزر المبشور والفلفل الحار الصحيح ويقلب جيدا.

يغطى الأرز بمرقة سلق الدجاج.

يترك على النار حتى يغلي ثم يغطى ويترك على نار هادئة.

يقدم مزين بالبصل المقلي واللوز والصنوبر المحمر.

تحمر الدجاجة وتقدم مع الأرز.

طريقة عمل الكبسة

مقادير عمل الكبسة

كيلو لحمة ضانى

1 ونصف كوب أرز

بصلة بيضاء

فلفل رومى أخضر

لومى

قرنقل

فلفل حار أخضر

طماطم

ثوم طازج

زنجبيل طازج

جزر

صلصة طماطم

زبيب

قرفة عيدان

قرفة مطحونة

كركم

نجمة الينسون

حبهان فصوص

ورق لورا

فلفل أبيض

ملح

طريقة تحضير الكبسة

شوحى البصل فى الزيت على النار ثم ضيفى الثوم المفروم والزنجبيل

ضيفى القرنفل والقرقة العيدان والمطحونة و الحبهان والكمون وورق اللورا

ضيفى الفلفل الأبيض وصلصة الطماطم والطماطم المبشورة

ضيفى نجمة الينسون ثم ضيفى الفلفل الحار ثم الارز ثم ضيفى الماء الساخن والملح وقلبى

غطى الخليط و عند قرب تمام النضج ضيفى الزبيب

اتركى الخليط حتى تمام نضج الأرز واللحمة ثم اغرفي الكبسة وقدميها