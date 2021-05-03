مفاجأة.. أحمد سعد في فرح سمية الخشاب «حلاوتهم» وموسى (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الفنان محمد رمضان، عن أهم تفاصيل حلقة اليوم من مسلسل موسى؛ إذ يتزوج من الفنانة سمية الخشاب، وحملت الصور التي نشرها لجمهوره مفاجأة؛ إذ كان الفنان أحمد سعد وسمية الخشاب، متواجدان في الفرح، ضمن أحداث المسلسل.

وظهرت الفنانة سمية الخشاب، في الصور مرتدية فستان من اللون الأبيض، للفرح، وصففت شعرها منسدلا، مع مكياج ملائم لها، بينما ارتدى الفنان محمد رمضان، جلبابا من اللون البني، وحملها ضمن أحداث الفرح، وأظهرت الصور الفنان أحمد سعد جانب الثنائي، مرتدي جلبابا من اللون الأسود.

ويأتي هذا الظهور بعد معركة الطحال، التي كانت بين الفنانة سمية الخشاب، وأحمد سعد، عقب طلاقهما؛ إذ تحدثت عن تعرضها للعنف الأسري، على يد زوجها السابق، وهو ما علق عليه الجمهور، خاصة مع ظهور أحمد سعد وهو سعيد في صور الزفاف.

خلافات أحمد سعد وسمية الخشاب

كانت قد جمعت الفنانة سمية الخشاب، والفنان أحمد سعد، مشكلات أسرية عديدة، حيث اتهمها أحمد سعد بأنها سرقت شقته، وهو السبب وراء طلاقهما، كما اتهمته بضربها حتى حدث لها تهتمك في الطحال، ووصلت تلك المشكلات الأسرية، إلى الطلاق والمحاكم، واتهم أحمد سعد، سمية بسرقة أحد الألحان وتسجليها في الشهر العقاري باسمها.

وقالت سمية الخشاب إن أحمد سعد تسبب لها في عاهة مستديمة، حيث انفجر الطحال الخاص بها بسبب ضربه لها، وأجرت الفنانة سمية الخشاب عملية بسبب أحمد سعد، بعد انفجار الطحال إزاء التعدي عليها بالضرب.

وقالت سمية الخشاب، خلال أحد البرامج التليفزيونية «لو ضربني في وشي كنت هقدر أدافع عن نفسي، بس ضربني ضربات متعددة في ظهري بالخاتم بتاعه، انفجر الطحال بتاعي وأنا مش حاسة، كنت هموت واتنقلي دم».

وحاليا يدفع الفنان أحمد سعد نفقة لسمية الخشاب، بعد أن حصلت على الطلاق بأمر من المحكمة، وقالت إن علاقتهما جيدة إلى حد ما.