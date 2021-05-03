صورة نادرة من فرح منى زكي وأحمد حلمي قبل 19 عاما.. شريهان تنسق لها خصلات شعرها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قبل 19 عاما، احتفل الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي بحفل زفافهما، داخل أحد فنادق القاهرة، إذ جمعت بينهما قصة حب تحاكى عنها الجميع ولا يزالوا يروون تفاصيلها وكواليسها.

ذكرت الفنانة منى زكي أكثر من مرة خلال اللقاءات التلفزيونية، أنها لا تُحب صور حفل زفافها، رغم حبها لزوجها أحمد حلمي، إذ مزقت الصور جميعها، لكن لاتزال تلك الصورة منتشرة ومتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول الرواد من دولاب الذكريات، صورة جمعت بين الفنانة منى زكي والفنانة شيريهان، أثناء التحضيرات للعرس ووضع اللمسات الأخيرة.

ظهرت شيريهان خلال الصورة وهي تنسق خصلات شعر الفنانة منى زكي، في إشارة الى بساطتها والصداقة القوية بينهما أيضاً، والتي لا تزال واضحة في التغريدات المتبادلة بينهما كل فترة.

كواليس حفل زفاف منى زكي وأحمد حلمي

وعبّرت منى زكي في وقت سابق عن رغبتها في إقامة حفل زفاف آخر مع حلمي وأطفالهما، يقتصر على الأهل والمقربين، فقط: «شكلي مكانش عاجبني في الصور، قطعتها كلها، ورغم ذلك كان الفرح ملئ بالفقرات الممتعة».

حلمي يروي كواليس علاقته بمنى زكي

وروى الفنان أحمد حلمي في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنه أعلن عن مشاعره لمنى زكي في أثناء تواجدها بجنوب أفريقيا لتصوير مشاهد فيلم أفريكانو، وقال لها في الهاتف: «أنا بحبك وعايز أتقدملك».

وفور عودة منى زكي من جنوب أفريقيا أخبرت والدها بما حدث، وعلى الفور التقى حلمي به، وطلب الأول منه أن يؤجل موضوع الزواج حاليا؛ نظرا لقصور إمكانياته المادية للزواج، الأمر الذي دفع حلمي للاجتهاد في الحصول على أدوار البطولة حتى يتثنى له خطبتها، وبالفعل حدث ذلك وتحسنت أوضاعه المادية، وتم خطبتهما، وأعلن موعد الزفاف.

أحمد حلمي: مكانش معايا فلوس في البداية

وتابع أحمد حلمي: «طلب مني منخرجش مع بعض، وإني أزورها في البيت أو نخرج مع صحابنا، وقالي هرجع تاني بعد سنة وقولي عملت إيه، ووقتها كنت فاكر إني مش هعمل حاجة لأني مكانش معايا فلوس والمدة كانت قليلة جدًا، كمان حدد مبلغ معين للشبكة وكان 30 ألف أو 40 ألف جنيه».