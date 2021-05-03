طريقة عمل طحينة بالسمسم.. بالخطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الطحينة واحدة من المقبلات الرئيسية على السفرة المصرية، خلال أيام السنة ولا سيما أيضا خلال شهر رمضان المبارك، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الطحينة بالسمسم على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على فضائية «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الطحينة بالسمسم

مقادير عمل الطحينة بالسمسم

2 كوب سمسم محمص

1 كوب دقيق

1 كوب دقيق

طريقة تحضير الطحينة بالسمسم

تضرب كل المكونات في الخلاط

يحفظ في برطمان نظيف جاف في الثلاجة

طريقة عمل طحينة بالتوابل

مقادير عمل طحينة بالتوابل

كوب سمسم محمص

كوب دقيق

كوب زيت قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

جوزة الطيب ناعمة

طريقة تحضير طحينة بالتوابل

اطحني السمسم في الكبة

اضربي في الخلاط السمسم المطحون مع الدقيق والزيت

أضيفى القرفة والزنجبيل وجوزة الطيب وأخلطى

طريقة عمل سلطة طحينة

مقادير عمل سلطة طحينة

طحينة

ماء

خل

عصير ليمون

كمون ناعم

ملح

شطة ناعمة

بابريكا

ثوم مفروم

طريقة تحضير سلطة طحينة

تخلط الطحينة مع الماء والخل وعصير الليمون ويقلب الخليط حتى الحصول على القوام المطلوب

يضاف الكمون والثوم والبابريكا والشطة الناعمة حسب الرغبة

يضاف الملح حسب الرغبة وتقلب السلطة

تغرف ويزين الوجه بالبقدونس المفروم

طريقة عمل طحينة بالحمص والأفوكادو

مقادير عمل طحينة بالحمص والأفوكادو

أفوكادو

طحينة

ماء

عصير ليمون

ملح

فلفل اسود

حمص

ثوم

كمون

خل

ماء

بصل

طريقة تحضير طحينة بالحمص والأفوكادو

تخلط الطحينة مع ماء والليمون والخل والكمون

يضرب الحمص والأفوكادو والقليل من الماء وليمون وثوم وتضرب جيدا ثم ترفع وتخلط مع الطحينة

يضاف البصل والملح والفلفل ويخلط جيدا ويقدم باردة

طريقة عمل طحينة بيتي

مقادير عمل طحينة بيتي

2 كوب سمسم

2 كوب دقيق

1 كوب زيت

رشة ملح

سلطة الطحينة

طحينة

كمون

ثوم مفروم

عصير ليمون

خل

ماء

ملح

بقدونس طازج

طريقة تحضير طحينة بيتي

يحمص السمسم مع قليل من الزيت على النار ثم يرفع في الكبة

يخلط مع رشة ملح حتى يصبح مثل قوام المعجون ويضاف الزيت مع استمرار الخلط

يضاف الدقيق تدريجيا حتى الحصول على قوام الطحينة المطلوب

لتجهيز السلطة

تخلط الطحينة المجهزة مع الثوم والكمون وعصير الليمون

يضاف الخل والماء حتى الحصول على قوام ناعم

تضاف رشة ملح والبقدونس وتقلب وتقدم باردة