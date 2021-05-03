جدها ممثل شهير وتشارك في «حرب أهلية».. معلومات عن ضحية «رامز عقله طار» اليوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تقع الفنانة جميلة عوض، الضحية الـ21، في برنامج المقالب الشهير رامز عقله طار، والذي يعرض يوميًا على شاشة قناة mbc مصر عقب أذان المغرب.

ويتم دعوة الضيف لافتتاح ملاهي جديدة بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهناك يستقبله الفنان حسن عسيري، والذي يصطحبه بجولة داخل الملاهي ومشاركته بعض الألعاب، منها الرماية بالأسلحة، وهنا يظهر رامز دون أن يراه الضيف ويقوم بـ«التنشين» على جسد ضيفه.

جميلة عوض، أثبتت جدارتها خلال مشاركتها في السباق الرمضاني لعام 2021، من خلال مشاركتها في مسلسل«حرب أهلية»، بدور تمارا، برفقة الفنانة يسرا، التي تقوم بدور والدتها.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، لقطات من حياة الفنانة جميلة عوض.

- ولدت جميلة في مصر، ترعرعت في كنف عائلة فنية، فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هي الممثلة اللبنانية راندا عوض وهي حفيدة الممثل محمد عوض.

- التحقت بجامعة MSA حيث تدرس الإعلام، كما التحقت بكلية العلوم السياسية بالجامعة البريطانية في مصر ولكنها اتجهت بعد ذلك لدراسة الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

- أخرجت للفنانة نسمة محجوب إحدى فيديو كليباتها وشاركت في مسلسل «تحت السيطرة»، مع الفنانة نيللي كريم خلال دور هانيا الذي لفت الأنظار إليها، ولقي ترحابا كبيرا من المشاهدين لكونه الأول من نوعه في التوعية عن قضية الإدمان، والذي عُرض خلال شهر رمضان 2015.

- شاركت بحملة اليونيسف مع عدة فنانين مصريين وعالميين منهم منى زكي، من أجل التوعية عن حقوق الطفل عالمياً وبالوطن العربي.

- شاركت في العديد من الأعمال على مستوى السينما والتليفزيون، حيث قامت بالمشاركة في فيلم «بنات ثانوي»، والذي عُرض في عام 2020.

- وشاركت في مسلسل«إلا أنا»، والذي يقدم ست حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشر حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع، عن مرضى البهاق.

- تشارك في مسلسل «حرب أهلية» بطولة كل من يسرا، باسل خياط، أروى جودة، اللبنانية سينتيا خليفة، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتني فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.