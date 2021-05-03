كورونا اليوم: 7 اختبارات للمتعافين.. وتحذير من أخطر 10 أيام في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

7 اختبارات للمتعافين

مع الإبلاغ عن حالات عدوى أكثر خطورة في الوقت الحالي، من الضروري أيضًا أن يستمر المرضى في مراقبة صحتهم وتجنب مخاطر مخاوف إضافية، لهذا السبب، يوصى بإجراء اختبارات ما بعد الشفاء للمرضى، وفقا لموقع timesofindia.

الاختبارات هي: اختبارات الأجسام المضادة، اختبارات تعداد الدم الكاملة (CBC)، اختبارات الجلوكوز والكوليسترول، اختبارات الوظائف العصبية، اختبار فيتامين د، مسح الصدر، تصوير القلب وفحوصات القلب.

تحذير من أخطر 10 أيام في رمضان

قال محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة المصرية، إن البلاد تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مستنكرا تهاون المواطنين في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تصريحات تلفزيونية: "أن كافة المستشفيات مجهزة لاستقبال أعداد الإصابات بكورونا"، محذرا من الأيام المقبلة، العشرة الأواخر من شهر رمضان، لما تتسم به من حركية، وفقا لروسيا اليوم.

معدل إصابات مرعب في الهند

أعلنت الهند اليوم الاثنين تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني عشر على التوالي، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مايقرب من 20 مليون، وجرى أيضا تسجيل 3417 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس.

ومع تسجيل 368147 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الهند حتى الآن 19.93 مليون في حين وصل العدد الكلي للوفيات إلى 218959 وفق البيانات وزارة الصحة، ونقله سكاي نيوز.