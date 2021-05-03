5 طرق للتعامل مع مشاكل البشرة صيفاً بحسب الخبراء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مايو 2021 04:34 مساءً - ترغب جميع النساء من دون استثناء، في الحفاظ على بشرة خالية من العيوب، ولكن ليس من السهل تجنّب العديد من مشاكل البشرة في كثير من الأحيان، خصوصاً خلال فصل الصيف، حيث الرطوبة المرتفعة والحرارة الشديدة، وأشعة الشمس القوية... وهي عوامل تؤثر سلباً على صحة الجلد. ولأن البشرة تستحق من كل امرأة عناية جيدة وفعالة، نرصد لك في هذا المقال، خمس طرق للتعامل مع مشاكل البشرة في الصيف بحسب الخبراء والاختصاصيين.



1- تقشير البشرة باعتدال

تقشير البشرة



تعد البشرة أرضاً خصباً للأوساخ الناتجة عن التعرق، والغبار، ولتراكم خلايا الجلد الميت، لذلك عليك محاربة هذه العوامل كلها والحفاظ على بشرة متجددة، من خلال القيام بتقشير البشرة، ولكن باعتدال، أي مرة أو مرتين على الأكثر في الأسبوع.

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2- استخدام الواقي الشمسي يومياً

استخدام كريم واقي من أشعة الشمس



تسبب أشعة الشمس القوية خلال الصيف أضراراً فادحة للبشرة، فعلى المدى القصير تؤدي الى حروق وتصبغات، أما على المدى البعيد فهي تتلف خلايا الجلد وتسرّع في ظهور علامات التقدم في السن على البشرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة. الحل الوحيد لتفادي هذه المشكلات، هو استخدام الواقي الشمس يومياً بغض النظر عما إذا كنت تنوين الخروج من المنزل أم لا. وإذا كنت تتعرضين بشكل مكثف لأشعة الشمس خلال النهار، قومي بتطبيق الواقي الشمسي مرات عدة في اليوم لتأمين الحماية اللازمة لبشرتك من الأضرار التي تنتج من أشعة الشمس.



3- الترطيب ثم الترطيب

شرب الماء والعصائر الطبيعية



إن ترطيب الجسم يجعل البشرة ندية ومتألقة وناعمة في الصيف. لذلك، احتفظي بزجاجة ماء في حقيبتك، لتشربي منها في أوقات متقاربة خلال النهار. كما عليك تجنب استهلاك المشروبات المحلاة والغازية، واستبدالها بعصير الفواكه الموسمية الطازجة والمغذية.

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4- النوم بشكل كاف

النوم بشكل كاف



النوم الجيد ليلاً يساعدك على الاسترخاء والتخلص من التعب، كما يجدد خلايا الجسم الميتة، مما ينعكس على البشرة حيويةً وإشراقةً وجمالاً.



5- ماسكات الوجه الطبيعية

ماسكات الوجه الطبيعية



تساعد ماسكات الوجه الطبيعية في توفير التغذية الخارجية لبشرتك والعناية بها. لذلك، قومي مرة أسبوعياً بتطبيق ماسك الوجه الذي يمد بشرتك بالتغذية اللازمة والمرطبات ويجعلها أكثر توهجاً وإشراقاً. حضّري مثلاً ماسكات الفاكهة الطبيعية، أو الماسكات الورقية التي تحافظ على بشرتك رطبة وصحية.

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