كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مايو 2021 04:34 مساءً - الإهتمام بتسريحة الشعر من الأساسيات لأي امرأة تبحث عن الجمال وتُعتبر المفتاح الأول لطلّة مميّزة. لذلك، تبحث غالبية النساء عن تسريحات شعر تُناسب شخصيتها من ستايلات الشعر الأكثر رواجاً لهذا الموسم، مفعمة بالأنوثة. وفيما يأتي، اختار لك "الخليج 365.نت"، مجموعة منوّعة من تسريحات شعر مزينة بالدبابيس تُلائم ذوقك، لتستوحي منها الأسلوب الذي يروق لك ولتظهري بإطلالة متألقة وجذابة.



تسريحة دبابيس الشعر لإطلالة مميّزة

تسريحة دبابيس الشعر بأجمل الموديلات

استوحي تسريحة دبابيس الشعر لإطلالتك سواء النهارية أو المسائية، وتألقي بتسريحة مميّزة غير تقليدية.



تسريحة الويفي للشعر الطويل

زيّني خصلات شعرك بأجمل دبابيس الشعر

جرّبي تسريحة الويفي المنسدلة على الأكتاف والمزينة بدبوس مُرصع بألوان فضية أو ذهبية، لتحصلي على لوك مميز وتُضفي على شعرك لمسة راقية، تمزج بين الأناقة والعصرية، وتضمن لك لوكاً مفعماً بالجاذبية والسحر، وإطلالة أنثوية ساحرة. وتُعدّ من التسريحات المثالية للشعر الطويل، وهي ستنال بالتأكيد إعجاب الجميع، فقط موِّجي شعرك على الفير وقومي بجمعه على أحد الجانبين، وثبتيه في الخلف بالدبابيس المُصممة بالأزهار، لإطلالة ربيعية مفعمة بالجمال والأنوثة.

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تسريحة الشينيون

تسريحة الشينيون باستخدام الدبابيس المخفية لإطلالة لافتة

تُعتبر هذه التسريحة من الستايلات المثالية، حيث تكون ثابتة أكثر من غيرها من التسريحات، فتحافظين على إطلالتك الرائعة طوال اليوم، ويُمكن تنفيذها بتمويج شعرك على الفير لإضافة مزيد من الحجم إلى التسريحة، ثم رفعه إلى الأعلى بأسلوب الشينيون، وتثبيته بدبابيس الشعر البوبي للحفاظ عليها، وترك بعض الخصل الأمامية المنسدلة على وجهك، للحصول على لوك ناعم وجذَّاب.



تسريحة ذيل الحصان المنخفضة

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مزينة بدبابيس من حبيبات اللؤلؤ

جرّبي هذه التسريحة البسيطة، وكل ما عليك فعله هو تسريح شعرك الطويل وشدّه إلى الخلف، وصنع ذيل حصان منخفض، وكذلك يُمكنك لفّ خصلة من الشعر أسفل العنق في مكان تثبيت ذيل الحصان وتزيين تسريحتك بدبابيس مزخرفة بألوان الربيع لإضفاء لمسة من الرقيّ والأناقة.



تسريحة الكعكة المنخفضة

تسريحة الكعكة المنخفضة مزينة بدبابيس مرصعة بالستراس

زيني إطلالتك بتسريحة تجعلك حتماً محط أنظار الجميع، واعتمدي هذه التسريحة العصرية والسريعة، أضفري شعرك على طريقة ضفيرة السمكة الأنيقة ثم لفيها عند أسفل العنق الخلفي لتحققي موديل الكعكة، وأضيفي الدبابيس المصممة بالفراشات لمزيد من الأناقة والجاذبية. فهذه تسريحة سهلة للغاية وأنيقة تناسب إطلالاتك في المناسبات الرسمية أو النهارية.



تسريحة الشعر المرفوع

تسريحة الشعر المرفوع مزينة بدبابيس مرصعة بالستراس



تُعتبر تسريحة الشعر المرفوع الخيار الأفضل لك، وهي من التسريحات العملية التي تناسب أنواع الشعر المختلفة، ويُمكنك تنفيذها من خلال لفّ شعرك إلى الأعلى وتثبيته بالدبابيس البوبي المرصّعة باللؤلؤ أو الستراس لمزيد من التألق والجمال والجاذبية والأنوثة. فهذه التسريحة الأنيقة والمميزة التي تليق بك، تعتمد على تمويج أطراف الشعر ومن ثم تنفيش الخصل في أعلى الرأس، لإضافة مزيد من الحجم إليه، إجمعي شعرك عند أحد الجانبين وثبتي التسريحة بواسطة دبابيس الخرز الملوَّن، للظهور بإطلالة أكثر جمالاً وتألقاً.

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نصائح لشعر صحي

طرق الحفاظ على صحة الشعر

أهمية مساعدة شعرك على البقاء رطباً أمر بالغ الأهمية في عملية نمو الشعر، وغالباً ما يكون الشعر الجاف والمتقصف أحد الأسباب الرئيسية لتكسر الشعر.

قد تتطلب أنواع الشعر المختلفة كميات مختلفة من الزيوت، لذا فإنَّ معرفة المنتجات المختلفة التي تساعد في الحفاظ على ترطيب شعرك لا يقل أهمية عن معرفة نوع شعرك.

يمكنك الاستمتاع بفرد شعرك باستخدام مكاوي مسطحة أو مجففات الشعر على حرارة عالية للحصول على مظهر حريري جميل، ومع ذلك، فإن الكثير من هذا يُمكن أن يتسبب في جفاف وهشاشة الشعر، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان شعرك قوامه الطبيعي.

أثناء محاولة الحفاظ على نمو شعرك الطبيعي، من الضروري أن تكوني طبيعية قدر الإمكان عن طريق تجنب الحرارة في كثير من الأحيان، وإذا وجدت نفسك تستخدمين الحرارة لشعرك، فتأكدي من استخدام منتجات الحماية من الحرارة.

يمكن أن يكون الشعر الخشن مع فقدان المرونة علامة على أنك بحاجة إلى علاج بالبروتين، وتساعد علاجات البروتين في ضمان احتفاظ شعرك بأقصى قدر من العناصر الغذائية، مما يقلل من تقصف الأطراف وتقصفها.

قد تكون الضفائر الضيقة أو ذيل الحصان هي السبب في ملاحظة تساقط الشعر غير المرغوب فيه، ولكن إذا كنت تضغطين على شعرك بالتصفيف المجهد، فقد يؤدي ذلك إلى التقصف، وقد يتسبب مقدار التوتر الذي يمكن أن تجلبه هذه التسريحات لشعرك أحياناً إلى إصابة بصيلات الشعر.

قد يبدو قص شعرك محيراً وقد تسألين نفسك، "لماذا أقص شعري إذا كنت أحاول نموه؟" الحقيقة هي أنَّ الأطراف المتقصفة غير صحية للغاية للشعر ويمكن أن تساهم في التجعد والتكسر، وإذا لم يتم قص الأطراف المتقصفة، فسوف تشق طريقها في النهاية إلى أعلى جذور الشعر، مما يؤدي إلى إتلاف شعرك بشكل كبير.

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