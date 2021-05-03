جينز لذوات الجسم الممتلئ في القسم السفلي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مايو 2021 04:34 مساءً - تقع صاحبات الجسم الممتلئ في القسم السفلي في حيرة شديدة أثناء اختيار موديلات الجينز التي تناسب أجسامهن، وهو ما يجعلهن يقعن في بعض الأخطاء أحياناً، باختيار موديلات جينز لا تناسب الجسم الممتلئ في القسم السفلي.

ويُعد الجينز ذي الساق المستقيمة أو الجينز بتصميم High-Waist من أفضل تصاميم الجينز التي تناسب صاحبات الجسم الممتلئ في القسم السفي، لانها تخلق نسباً أوسع من مساحة الأرداف والأجناب الممتلئة.

ويجب الابتعاد عن الجينز منخفض الارتفاع أو Low- Waist لأنه يبرز الوركين العريضين، كما أنه يبرز امتلاء منطقة البطن، إضافة إلى ضرورة تجنب الجينز الفضفاض لأنه سيجعل صاحبة الجسم الممتلئ من القسم السفلي تبدو أقصر وأكثر امتلاءاً.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" تصاميم جينز لذوات الجسم الممتلئ من القسم السفلي، من أشهر الماركات العالمية:

جينز من فالنتينو Valentino

جينز من فالنتينو Valentino

قدمت ماركة فالنتينو Valentino العديد من تصاميم الجينز التي تناسب صاحبات الجسم الممتلئ في القسم السفلي، أعجبنا منها هذا التصميم لجينز باللون الأزرق الداكن، ذي أرجل مستقيمة واسعة، مما يُعد خياراً مثالياً لصاحبات الجسم الممتلئ.

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جينز من إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi

جينز من إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi

يُعد الجنز ذي الأرجل الضيقة أو Slim، من الخيارات الجيدة لصاحبات الجسم الممتلئ من القسم السفلي، لأنه يسمح بظهور الساق أكثر طولاً، مما يقلل من مظهر امتلاء القسم السفلي من الجسم.

وقدمت ماركة من إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi تصاميم عديدة للجينز الـSlim، أعجبنا منها هذا التصميم لبنطون جينز باللون الفاتح، بدرجة متوسطة بين الفاتح والداكن، عند الخصر والبطن، مما يسمح بتنسيقه مع العديد من الإطلالات اليومية.

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جينز من كونسيبت كوريا Concept Korea

جينز من كونسيبت كوريا Concept Korea

لاغنى عن الجينز بتصميم High-Waist لصاحبات الجسم الممتلئ في القسم السفلي، إذا يساعد هذا التصميم على ظهور الجسم أقل امتلائاً.

وقدمت ماركة كونسيبت كوريا Concept Korea العديد من التصاميم الأنيقة لبنطلون جينز بتصميم High-Waist، أعجبنا منها هذا التصميم لبنطلون باللون الأزرق الداكن، مع خيوط باللون البني الفاتح على الجيوب والسحاب.

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بنطلون جينز من بيلمان Balmain

بنطلون جينز من بيلمان Balmain

يُعد الجينز بتصميم Bell Bottom من التصاميم التي تناسب صاحبات الجسم الممتلئ من القسم السفلي، ويُمكنكِ اختيار هذا التصميم من ماركة بيلمان بيلمان Balmain، التي قدمت تصاميم أنيقة وجذابة لصيحات الجينز بتصميم Bell Bottom.

وصُمم هذا البنطون باللون الأزرق الفاتح، مع أرجل واسعة عند الجزء السفلي من الساقين "تحت الركبة" مباشرة، مما يجعله خياراً مثالياً لصاحبات الجسم الممتلئ في القسم السفلي.

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