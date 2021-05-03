لايف ستايل

14 إطلالة عملية تناسب الصيف

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مايو 2021 04:34 مساءً - مع اقتراب موسم الصيف تزداد وطأة الحرارة ويخف عدد القطع التي سترتدينها للظهور بأناقة خلال الدوام العملي. أعددنا لك الخليج 365 14 إطلالة عملية لتستوحي منها ما سترتدينه لموسم الصيف. قد تفاجئين بان بعض الصيحات التي كنا نعتقدها شتوية ستحملينها في هذا الموسم الحار ومنها الجلد والجزمة القصيرة...


ما هي الإطلالات العملية التي سنرتديها في الصيف؟



ارتدي الكروب التوب فوق القميص الأبيض ففي الشتاء شهدنا الكروب توب الجلدي ولكن السائد في الصيف هو الكروب المصنوع من القماش مع سروال موحد.

الصورة من go runway.com قسم ستريت ستايل لصيف 2021
إطلالة عصرية وأنيقة بالقميص الأبيض

انتعلي الجزمة البيضاء الواسعة فالجزمة المطاطية التي شهدناها في الشتاء لن تكون موجودة بل سنرى الجزة القصيرة الواسعة لئلا تسبب التعرق.

الصورة من go runway.com قسم ستريت ستايل لصيف 2021
البوت الأبيض صيحة رائجة هذا الصيف


ارتدي القميص الذي يحمل رسالة كعبارة او كلمة او حتى شعار الدار بحروف كبيرة.

الصورة من go runway.com قسم ستريت ستايل لصيف 2021
القميص الأبيض المزيّن من فندي

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يمكنك خلال الدوام ارتداء الدنيم ولكن البيرمودا أي الشورت الطويل مع سترة من الدنيم وقميص أو بلوزة بيضاء فليست كل المهن تفترض أن نرتدي طقماً رسمياً.

الصورة من go runway.com قسم ستريت ستايل لصيف 2021
طقم جينز عصري


انتعلي المول الأصفر المفتوح واحملي حقيبة مماثلة صفراء فاللون الأصفر هو سيد الألوان في الصيف.

 

المول الأصفر لإطلالة لافتة

احملي حقيبتين في الوقت نفسه واحدة كبيرة واخرى ميكرو يمكن أن تعلقيها كمشبك على الكبرى.

الصورة من go runway.com قسم ستريت ستايل لصيف 2021
الحقائب المزدوجة إحدى صيحات هذا الموسم


اختاري حقائب تتخذ شكل القمر لأنها شائدة في هذا الموسم ويمكن حملها بالكتف.

الصورة من go runway.com قسم ستريت ستايل لصيف 2021
الحقيبة اكسسوار أساسي

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ارتدي البليزر المزررة من الوراء فهي آخر صيحة وعملية.

بليزر بتصميم مميّز



ارتدي الجيليه من دون أكمام مع بلوزة قطنية او كروب توب خالي من الأكمام.

الصورة من go runway.com قسم ستريت ستايل لصيف 2021
الجيليه قطعة لا غنى عنها

اختاري الجمبسوت المريح للعمل فهو لوك عملي ويمكنك حضور غداء عمل فيه.

 

الجمبسوت قطعة جريئة

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يمكنك اختيار حقيبة عملية من نوع messenger bag لتعلقيها من الكتف بأسلوب مهني.

حقيبة Cross Bag من لاكوست



لم لا تجربين السروال الجلدي الملون مع قميص قصير واسع وصندل؟

الصورة من go runway.com قسم ستريت ستايل لصيف 2021
السراويل الجلدية لإطلالة جريئة


يبدو أن العصبة على الرأس هي السائدة كأكسسوار على الشعر. اختاري العصبة ذات اللون الواحد او الممهورة بشعار دار وابتعدي عن التطبيعات الملونة للعمل.

الصورة من go runway.com قسم ستريت ستايل لصيف 2021
إكسسوارات الشعر



ضعي النظارات القناع هذا الموسم ذات الإطار المستطيل والحواف الحادة. يمكنك اختيار الزجاج الملون او القاتم.

النظارات الشمسية رفيقة الصيف

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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