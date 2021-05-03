14 إطلالة عملية تناسب الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مايو 2021 04:34 مساءً - مع اقتراب موسم الصيف تزداد وطأة الحرارة ويخف عدد القطع التي سترتدينها للظهور بأناقة خلال الدوام العملي. أعددنا لك الخليج 365 14 إطلالة عملية لتستوحي منها ما سترتدينه لموسم الصيف. قد تفاجئين بان بعض الصيحات التي كنا نعتقدها شتوية ستحملينها في هذا الموسم الحار ومنها الجلد والجزمة القصيرة...



ما هي الإطلالات العملية التي سنرتديها في الصيف؟





ارتدي الكروب التوب فوق القميص الأبيض ففي الشتاء شهدنا الكروب توب الجلدي ولكن السائد في الصيف هو الكروب المصنوع من القماش مع سروال موحد.

إطلالة عصرية وأنيقة بالقميص الأبيض

انتعلي الجزمة البيضاء الواسعة فالجزمة المطاطية التي شهدناها في الشتاء لن تكون موجودة بل سنرى الجزة القصيرة الواسعة لئلا تسبب التعرق.

البوت الأبيض صيحة رائجة هذا الصيف



ارتدي القميص الذي يحمل رسالة كعبارة او كلمة او حتى شعار الدار بحروف كبيرة.

القميص الأبيض المزيّن من فندي

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يمكنك خلال الدوام ارتداء الدنيم ولكن البيرمودا أي الشورت الطويل مع سترة من الدنيم وقميص أو بلوزة بيضاء فليست كل المهن تفترض أن نرتدي طقماً رسمياً.

طقم جينز عصري



انتعلي المول الأصفر المفتوح واحملي حقيبة مماثلة صفراء فاللون الأصفر هو سيد الألوان في الصيف.

المول الأصفر لإطلالة لافتة

احملي حقيبتين في الوقت نفسه واحدة كبيرة واخرى ميكرو يمكن أن تعلقيها كمشبك على الكبرى.

الحقائب المزدوجة إحدى صيحات هذا الموسم



اختاري حقائب تتخذ شكل القمر لأنها شائدة في هذا الموسم ويمكن حملها بالكتف.

الحقيبة اكسسوار أساسي

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ارتدي البليزر المزررة من الوراء فهي آخر صيحة وعملية.

بليزر بتصميم مميّز





ارتدي الجيليه من دون أكمام مع بلوزة قطنية او كروب توب خالي من الأكمام.

الجيليه قطعة لا غنى عنها

اختاري الجمبسوت المريح للعمل فهو لوك عملي ويمكنك حضور غداء عمل فيه.

الجمبسوت قطعة جريئة

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يمكنك اختيار حقيبة عملية من نوع messenger bag لتعلقيها من الكتف بأسلوب مهني.

حقيبة Cross Bag من لاكوست





لم لا تجربين السروال الجلدي الملون مع قميص قصير واسع وصندل؟

السراويل الجلدية لإطلالة جريئة



يبدو أن العصبة على الرأس هي السائدة كأكسسوار على الشعر. اختاري العصبة ذات اللون الواحد او الممهورة بشعار دار وابتعدي عن التطبيعات الملونة للعمل.

إكسسوارات الشعر





ضعي النظارات القناع هذا الموسم ذات الإطار المستطيل والحواف الحادة. يمكنك اختيار الزجاج الملون او القاتم.

النظارات الشمسية رفيقة الصيف

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