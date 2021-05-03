إطلالات منى زكي وعائشة بن أحمد في مسلسل "لعبة نيوتن"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مايو 2021 04:34 مساءً - القاهرة - ميرنا عادل



مسلسل لعبة نيوتن، واحد من الأعمال الدرامية التي تشارك بقوة في موسم رمضان الحالي، وخطف المسلسل الأنظار بشدة في مصر، وأصبح حديث الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، عائشة بن أحمد، وتأليف وإخراج تامر محسن

يقدم العمل فكرة جديدة علي الدراما التلفزيونية المصرية ،تدور قصّة أحداث مسلسل لعبة نيوتن حول شخصية هنا التي تجسّدها منى زكي، والتي تلجأ للسفر إلى أمريكا لولادة طفلها، لكي يحصل على الجنسية ثم تبدأ الصعوبات في الغربة و تتوالى الأحداث الدرامية المشوقة



وفي هذا العمل لابد أن تلعب الأزياء دوراً كبيراً في تجسيد كل شخصية، والأزياء في المُطلق تدل علي حسب شخصية كل فرد في اختيار تصاميم الأزياء، مع تغيّر اختيارات ستايلات الشخصيات التي يجسّدها أبطال العمل أيضاً حسب تغيير الأحداث



ملابس منى زكي في مسلسل لعبة نيوتن

الصورة نقلا عن المسلسل



تجّسد منى زكي دور مدام "هناء"، وهي امرأة عادية من طبقة متوسطة تشبه الكثير من الشخصيات النسائية في مصر، فكان اختيار ملابسها من السهل الممتنع، فبالرغم من سهولته بأنه ستايل موجود ومتوفر لأي امرأة، إلا ان أي خطأ في اختيارات الملابس سوف يؤثر بالسلب على أداء الشخصية.



لهذا كانت ترتدي منى زكي ،العديد من قطع الملابس التي تتصف بصفة الاحتشام ، والمريحة في نفس الوقت ، كالبناطيل الجينز، والتنانير الطويلة، مع شرائط الشعر الملونة المُبهجة مع البلوزات بأكمام، مع وجود لمسة من الذوق والحس الفني، بتنسيق الألوان ..

الصورة نقلا عن المسلسل



وبدأت تختلف أزياء هناء "مني زكي " قليلاً عندما سافرت إلى أمريكا، فأثناء فترة حملها، أصبحت ترتدي الفساتين الطويلة الواسعة، ولكن عندما تتطورت الأحداث وتصاعدت تغيّرت ملابس شخصية هناء، إلى الستايل الرسمي باعتماد التنانير الكلاسيكية، والبليزر بألوان أكثر فخامة، ليدل على تطور شخصيتها بالعمل الدرامي

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ملابس عائشة بن أحمد في مسلسل لعبة نيوتن

عائشة بن أحمد- الصورة من حسابها على انستغرام



تلعب عائشة بن أحمد دور «أمينة»، وهي فتاة راقية الأسلوب تحب الطبيعة والفن، وتعيش بمنزل كبير مصمم بديكورات بسيطة وسط الخضرة، بالإضافة إلى أنها تهوى تصميم الحُلي، لهذا كان هناك تركيز على اختيارها للستايلات البوهيمية كالبناطيل القطنية الواسعة، والألوان المُلفتة والكارديغان الملون ذي الرسومات الهندسية، مع الشراشيب، وبالطبع مع التركيز على الإكسسوارات المستوحاة من التراث العربي الأصيل .

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