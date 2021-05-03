حدث في «القاهرة كابول».. أغرب طرق للاعتراف بالحب: رقصة وسيناريو ومراجعة شغل (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

اتبع «طارق كساب»، الذي يقوم بدوره الفنان فتحي عبدالوهاب، طريقة غريبة حتى يعبر عن حبه، خلال مشهد في مسلسل «القاهرة كابول».

عشاء رومانسي وطاولة مخصصة لفردين وموسيقى هادئة، هكذا اتبع «طارق كساب»، الطريقة للتعبير عن حبه، بالبدء في مراجعة ووضع سيناريو لمحاورة إحدى الشخصيات في لقاء تليفزيوني، ويراجعه معها سؤال تلو الآخر، من بداية الرقصة ومع انتهائها كان قد أعلن حبه.

رقصة وموسيقى وعشاء رومانسي

مقطع فيديو لا يتعدى مدته 3 دقائق، ربما فتح آفاقا لكثير من الرجال للتعبير عن مشاعرهم بطريقة رومانسية أمام محبيهم، إذ قال: «فرحان بس دي مش عزومة..دي بروفة على لقاء مع الهاربة أم عبدالله..خبطة العمر، مفيش حاجة تحفظ الأسئلة المهمة قد الرقص والموسيقى والإيقاع».

أشاد على المشهد الدرامي الكثيرين من الشباب والفتيات، إذ حصد ملايين المشاهدات، وآلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات من التعليقات، وكان من أبرزها: «مشهد رومانسي حلو أووي، قدر يكسب قلبها في دقائق، الرومانسية حلوة مفيش كلام، عيشت المشهد ده، أتمنى حد يعملي كدة ويفرحني ويطلب ايدي بالطريقة دي».

مسلسل القاهرة كابول

المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي، ومن بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، ونبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع.

وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول، حول 3 شخصيات مثيرة، الأول هو الإرهابي الذي يقوم بأعمال تخريبية، والثاني ضابط الشرطة الذي يتصدى له، والإعلامي المسؤول عن نقل الصورة للجمهور، وظهر في بداية الحلقات صديق رابع لهم جسد دوره الفنان أحمد رزق، وقُتل بعد أول حلقتين، وما زال البحث جاريا عن الشخص المسؤول الذي يقف خلف الأمر، حيث يبحث في هذه القضية الفنان خالد الصاوي، خاصة أنّه كان يظن أنّه هو المستهدف قتله، لكن قُتل صديقه بالخطأ.