طريقة عمل بسكويت العيد في المنزل خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر بسكويت العيد، من أكثر الأنواع المفضلة خلال عيد الفطر المبارك، إذ أيام قليلة تفصلنا على انتهاء شهر رمضان الكريم، وبدء العيد لعام 2021، والذي يحبه الكثير من الأطفال نظرًا لمذاقه الطيب والشهي.

وإليك طريقة عمل بسكويت العيد، على طريقة الشيف غادة التلي.

بسكويت العيد بالشيكولاتة والبندق

مقادير بسكوت العيد بالشيكولاتة والبندق

250 جم زبدة

3 أكواب دقيق تقريبا

2 ملعقة كبيرة نشا

بيضة

فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

150 جم شوكولاتة مذوبة

بندق مجروش

زينه كيك

طريقة تحضير بسكوت العيد

- باستخدام عجان كهربائي تخفق الزبدة جيدا

- يضاف السكر ويستمر الخفق حتى يذوب تماما

- ثم يضاف البيض والفانيليا مع استمرار الخفق

- يخلط الدقيق مع النشا والبيكنج باودر يضاف الخليط إلى العجان ويخلط جيدا حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة

- تشكل كويرات ثم تستخدم السكينة لعمل فتحات فيها

- تملأ الفراغات السابق فتحها بالسكينة باستخدام الشوكولاتة المذوبة والبندق

-يقدم باردا

بسكويت العيد بالنشادر

مقادير بسكويت العيد

3 أكواب دقيق.

3/4 كوب سكر بودر.

3/4 كوب سمن.

2 بيضة.

فانيليا.

ملعقة كبيرة نشادر.

1/4 كوب لبن.

1/4 كوب عصير برتقال.

بشر برتقال.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة تحضير بسكويت العيد بالنشادر

يخلط السكر والسمن بالمضرب الكهربائي ثم يضاف البيض والفانيليا.

يخلط الدقيق والبيكنج بودر والنشادر ورشة ملح.

يضاف خليط الدقيق على خليط البيض.

يضاف اللبن وبشر وعصير البرتقال.

يشكل العجين بالأداة المناسبة، ويرص في صينية ويدخل الفرن حتى ينضج.

مقادير بسكويت العيد بدون نشادر

3 أكواب دقيق أبيض

كوب سكر بودرة.

كوب زبد، أو سمن بلدي، في درجة حرارة الغرفة.

½ كوب حليب.

عصير برتقال.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة ملح.

طريقة عمل بسكويت العيد بدون نشادر

- في بولة كبيرة الحجم، ضعي الدقيق مع النشا والبيكنج باودر والملح، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات.

- في وعاء كبير آخر، اخلطي الزبد والسكر، واخفقي بالمضرب الكهربائي، حتى يُصبح الخليط كريمي وفاتح اللون.

ضيفي البيض بالتدريج، مع الاستمرار في الخفق، ثم ضيفي الحليب والفانيليا، واخفقي جيدًا.

ضيفي الدقيق، واعجني، المكونات حتى تحصلي على عجين طري ومتماسك.

غطي العجين، واتركيه يرتاح في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

سخني الفرن عند درجة حرارة 170 درجة مئوية.

افردي العجين بين ورقتي زبدة، ثم قطعيه إلى مستطيلات متساوية في الحجم.

شكلي العجين بواسطة شوكة، أو باستخدام ماكينة البسكويت.

رصي المستطيلات في صينية مغطاة بورق الزبدة، ثم ضعيها في الفرن لمدة عشر دقائق.

أخرجي البسكويت بعد النضج، واتركيه يبرد تمامًا.