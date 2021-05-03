تشارك في «حرب أهلية».. معلومات عن مايان السيد وقصة تعرضها للتحرش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أبكت الملايين وتعاطفوا معها، خلال مشاهدها في مسلسل «حرب أهلية»، أمام «مريم» التي تقوم بدورها الفنانة يسرا، و«تمارا» التي تقوم بدورها جميلة عوض، جذبت تعاطف الكثيرين تأثروا بدموعها بعد المعاناة التي لحقت بها نتيجة حقد الأخيرة ومحاولة هدم حياتها والتفريق بينها وبين حبيبها «زياد»، الذي يقوم بدوره الفنان محمود حجازي، عبرت عن معاناة كثير من الفتيات مع الأم البديلة التي تكفلتها وربّتها داخل منزلها.

مشاهد عدة استجمعت فيها «مايان»، قواها وأبرزت موهبتها الفنية، ولعل أبرزها مشهد المواجهة بينها وبين «مريم وتمارا»، إذ غلبت دموعها عليها، حينما قالت: «انتوا شوهتوني وكسرتوا نفسي كسرة مش هانساها».

ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية، معلومات عن الفنانة مايان السيد.

- مايان السيد، ولدت في 9 نوفمبر عام 1997، وتبلغ من العمر 24 عامًا.

- تدرس المسرح والسينما في Auc.

- دخلت المجال الفني خلال عام 2016.- تحب السينما والتمثيل منذ طفولتها، شاركت في كثير من حفلات ومسرحيات المدرسة.

- في عالم الدراما التليفزيونية بدأت مايان التمثيل، شاركت في المسلسل الدرامي كأنه امبارح، مع الفنانة رانيا يوسف والفنان محمد الشرنوبي.

-تألقت في مسلسل ظل الرئيس، بطولة ياسر جلال، ومحمود عبد الغني، هنا شيحة، وكان دورها عبارة عن فتاة ابنة رجل الأعمال الذي خدم كضابط حراسات، وتتعرض لحالة نفسية صعبة بسبب والدها وابتعاده عنها فترة كبيرة.

- اختارها المخرج بيتر ميمي، في مسلسل الأب الروحي عام 2017.

- ارتبط اسمها باسم الفنان خالد أنور، نتيجة لقصة الحب التي جمعت بينهما في مسلسل كإنه إمبارح، حتى ظن البعض إنها تطورت على أرض الواقع.

- تشارك في السباق الرمضاني لعام 2021، بـ3 أعمال، هي هجمة مرتدة، حرب أهلية ولعبة نيوتن، والتي حازت على اهتمام الجمهور والمشاهدين منذ الحلقات الأولى.

قصة تعرضها للتحرش

- كشفت الفنانة الشابة مايان السيد تعرضها للتحرش على يد زميل لها فى أحد أعمالها الفنية ولم تفصح عن اسمه، كما أكدت تعرضها للتحرش منذ عدة سنوات أيضا على يد صديق لها، لافتة إلى أن وقتها لم تكن مدركة لمعنى كلمة تحرش، مبدية ندمها على عدم اتخاذ أى إجراء وقتها، إذ كانت ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، قالت خلاله: بكره كل الرجالة اللي فاكرين ان ليهم الحق انهم يتحرشوا ويغتصبوا علشان لبس البنت أو طريقتها في الكلام أو مشيتها في الشارع.