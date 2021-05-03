منة عرفة تتعرض لموجة لاذعة من الانتقادات بعد إعلانها الأخير.. «صوتك نشاز»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتقادات لاذعة وساخرة، لاقتها الفنانة الشابة منة عرفة، عقب ظهورها في حملة إعلانية لصالح إحدى شركات المراتب، حيث ظهرت خلال الإعلان وهي تؤدي أغنية بصوتها، فضلا عن رقصها ببعض الحركات على نغماتها.

انتقادات لصوت منة عرفة

وسرعان ما لاقى الفيديو، تداولا واسعا عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ومن ثم وجه عدد من نشطاء السوشيال ميديا، الانتقادات للفنانة الشابة، فضلا عن سخريتهم من صوتها، واصفين إياه بـ«المزعج».

وجاء من بين التعليقات، «إعلان منة عرفة عامل رقم عالمي في الـdislikes»، «صوتك حلو وجميل في الغناء تبا لمن أيقظ هذه الموهبة»، «يا ريت متعمليش إعلانات تاني يا حبيبتي»، «موهبة تستحق الدفن الصراحة»، «نشاز».

معلومات عن منة عرفة

- منة عرفة من مواليد عام 1999، أي أنها تبلغ من العمر 22 عامًا.

- احتفلت منذ يومين، بعيد ميلادها الـ22، بصورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

- جاءت بدايتها في التمثيل في العام 2005 من خلال مشاركتها في ملسل «السندريلا» مع المخرج سمير سيف.

- شاركت بعد ذلك في فيلم «مطب صناعي» كانت بداية ظهورها بقوة وجذب الجمهور إليها بسبب برائتها، ومن ثم شاركت في عدد من الأعمال الأخرى مثل «حلم العمر» و«البيه رومانسي» و«جيران السعد».

- يعتبر أيضًا مشاركتها في سيت كوم «راجل وست ستات» مع الفنان أشرف عبد الباقي والفنانة لقاء الخميسي من أكثر الأدوار التي تألقت بها.

- أثارت الجدل كثيرًا حول حقيقة ارتباطها باليوتيوبر علي غزلان، إذ ظهرا في أكثر من مناسبة وانتشرت بينهما الصور الرومانسية والتعليقات المتبادلة، ما جعل الجمهور يخمن ارتباطهما عاطفيًا، لكن في الوقت ذاته كانت تنفي «منة» حقيقة ارتباطهما، وأكدت على ذلك خلال استضافتها في برنامج «رامز مجنون رسمي».