دعاء ليلة القدر للزواج.. في صيغ مختلفة

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ينتظر المسلمون ليلة القدر، للتضرع خلالها إلى الله عز وجل، والتقرب إليه بالأدعية وطلب الحاجات، نظرا لأفضالها العظيمة والتي خصها بها المولى في كتابه العظيم، في قوله تعالي: «ليلة القدر خير من ألف شهر»، وخلال تلك الليلة يغتنمها الكثيرون في الكثير من الأدعية والتي من بينها طلب الزواج، لذا نستعرض دعاء ليلة القدر للزواج، وفقا لدار الإفتاء المصرية.

دعاء ليلة القدر للزواج

توجد عدد من الصيغ لطلب دعاء ليلة القدر للزواج، من بينها.

- «في ليلة القدر، اللهم بواسع رحمتك وعظيم قدرتك وجميل إحسانك وخفي لطفك، ارزقني زوجا صالحا مصلحا هينا لينا تؤلف بيني وبينه بالمودة والرحمة يا خير الراحمين أنت حسبي ونعم الوكيل».

- «يارب ارزقني حبه وارزقه حبي، وارزقنا حب وجهك الكريم وطاعتك وحببني إلى قلبه، واجعلني الزوجة الصالحة له، وارزقني ذرية صالحة منه بحق ليلة القدر يا كريم».

- «اللهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعباده الصالحين، إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب».

دعاء ليلة القدر للحمل

- اللهمَّ إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدٌ فارزقنى الذرية الصالحة، وارزق كل مشتاق.

- اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

- اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام أن ترزقني الذرية الصالحة.

- اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقنى الذرية الصالحة.

- ربِ لا تذرني فردًا أنت خير الوارثين.

-لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا تحرمني من نعمة الذرية الصالحة.

- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب ارزقني بالذرية الصالحة.

- ربى هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

- اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها.