الإفتاء تحسم موقف زواج منى زكي في «لعبة نيوتن» من محمد فراج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطورات مستمرة تشهدها أحداث مسلسل لعبة نيوتن، والتي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، ومحط اهتمام الكثير من المتابعين، حول مصير صحة زواج «هنا» منى زكي من «مؤنس» محمد فراج، وذلك بعد طلاقها من زوجها «حازم» محمد ممدوح، الذي كشف لها خلال الحلقات الماضية أنه قام بردها دون علمها، وهو ما وضعها في محل شك وجدال بين الطرفين.

الإفتاء توضح حكم عدم علم الزوجة بالرجعة وزواجها من آخر

وفي السياق ذاته، وتزامنا مع اهتمام المتابعين وتساؤلاتهم عن موقف «هنا» من زواجها الجديد خلال أحداث العمل، كانت أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، في «الفتوى رقم 4543»، حكم عدم علم الزوجة بالرجعة وزواجها من آخر.

وجاءت إجابة دار الإفتاء المصرية على السؤال، بنحو: «إذا كانت الزوجة لم تُعْلَم برجعة الزوج المدعاة في خلال فترة العدة؛ فزواجها صحيحٌ إذا كان قد تم بعد انقضاء عدتها والذي لا يعلم إلا من جانبها، وإذا لم تكن هناك موانع شرعية أخرى بين المتزوجين، ككونه متزوجًا من أربع غيرها مثلًا، أو كانت أختًا له رضاعًا مثلًا، ولا تكون بذلك جامعةً بين زوجين، والتحقيق في عدم علمها بالرجعة، إن كانت هناك رجعة من عدمه محله القضاء، والأصل عدمه حتى يدلِّل عليه المطلق».

أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20

ويشار إلى أن الحلقة 20 من مسلسل لعبة نيوتن، انتهت بطلب منى زكي من محمد فراج أن تجعل محمد ممدوح يرى ابنه إبراهيم، ورفض مؤنس في البداية لأنه يريد أن ينتهي من الإجراءات بدون مشاكل.

وذهبت يارا مع منى زكي وابنها إلى محمد ممدوح في عمله من أجل رؤية ابنه إبراهيم.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد.