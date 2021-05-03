الامارات | ألمانيا تفكك أكبر شبكة على الإنترنت المظلم تستغل الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تفكك أكبر شبكة على الإنترنت المظلم تستغل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشرطة القضائية الألمانية أمس، عن تفكيك اكبر شبكة لاستغلال الأطفال على الإنترنت المظلم (دارك ويب)، وصفتها بأنها "من الأكبر في العالم" وتعد أكثر من 400 ألف منتسب.

وأوضحت الشرطة في بيان أنه تم تفكيك منصّة "بويز تاون" القائمة منذ عام 2019 في منتصف أبريل الماضي. وأوقفت الشرطة ثلاثة ألمان في ختام تحقيق استغرق عدة أشهر أجرته وحدة خاصة في الشرطة بالتنسيق مع الشرطة الأوروبية "يوروبول" وبالتعاون مع شرطة كل من هولندا والسويد وأستراليا والولايات المتحدة وكندا.

كما صدرت مذكرة توقيف دولية بحق ألماني رابع مقيم في الباراغواي، يفترض بموجبها تسليمه إلى السلطات الألمانية. ولم تكشف الشرطة أسماء الموقوفين والمطلوب.

وأفادت أن "المنصة كانت ذات بعد دولي وتستخدم لتبادل المحتويات عن قاصرين بين أفرادها" وأوضحت أن ثلاثة من المشتبه بهم يبلغون 40 و49 و58 عاما يشتبه بأنهم "كانوا يتولون إدارة المنصة "، كما كانوا مكلفين "متابعة العلاقات مع الزبائن".



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