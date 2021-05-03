«خيرات وأم غفران»..أحلام الجريتلي «الحاضرة الغائبة» في رمضان 2021 (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت في هدوء عن عالمنا قبل 3 أشهر، خبر وفاتها أحزن الجميع داخل الوسط الفني وخارجه، كانت أحلام الجريتلي، ذات طلة مؤثرة يحب الجميع النظر إليها والاستماع لأحاديثها وتعبيرات وجهها، رغم رحيلها إلا أنها تتصدر محركات البحث وتحتل التريند خلال شهر رمضان الكريم لعام 2021، إذ تشارك به بعملين هما «نسل الأغراب والقاهرة كابول».

ظهرت الفنانة أحلام الجريتلي خلال أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل «نسل الأغراب»، إذ تألقت بطلتها الخاصة وبأدائها المتميز، وكأنها كانت تودع جمهورها خلال استقلالها سيارة برفقة الفنان أحمد السقا، بشخصية «أم غفران».

وفي أحداث الحلقة الـ3 من مسلسل «القاهرة كابول»، بطولة الفنان طارق لطفي وحنان مطاوع، وجسدت شخصية السيدة «خيرات»، وظهرت خلال المشهد وهي تجلس أمام التلفزيون وتتابع أحداثه.

ويُقدم «هُن» أبرز المعلومات عن الفنانة أحلام الجريتلي، خلال السطور التالية.

- أحلام الجريتلي، ولدت في 20 فبراير 1948، وتوفيت في 28 فبراير 2021.

- هي الشقيقة الصغرى للممثلة إنعام الجريتلي.

- اشتهرت بالأعمال التليفزيونية والسينمائية، واشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة، وهي متزوجة من الدكتور «شرين محمد حسين».

- كانت تحدثت عن علاقتها بشقيقتها أحلام، خلال لقاء قديم لها، في برنامج «كلاكيت»، إذ قالت، «أنعام تعبت كتير في حياتها، ودربت أجيال وبقوا من أهم النجوم على الساحة الفنية، متقابلناش في أعمال كتيرة وكنت ضيفة على مسلسل راجل وست ستات».

وتابعت أحلام الجريتلي، قائلةً، «إحنا شبه بعض، وأنا بحب أدوار بنت البلد الجدعة، بقدر أفك وأطلع اللي جوايا، أنعام بقى الست الحالمة والأم الطيبة والرقيقة والحبيبة، ورغم كده من أعظم الكوميديانات، شوفتها في بشاير».

- وكانت توفيت الفنانة أحلام الجريتلي عن عمر 70 عامًا، حيث أعلن عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاتها عبر صفحته قائلا: «رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان».