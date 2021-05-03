«حبي الأول والأخير».. ميرنا المهندس في عيون أمير شاهين: مكانتش بتسيب فرض «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عُرفت بابتسامتها الهادئة ووجها الطفولي، قدمت الكثير من الأعمال على المستوى الدرامي والسينمائي، رحلت في هدوء دون أن يشعر بأنينها وآلامها أحد، بعد إصابتها بالسرطان، جمعت قصة حب بينها وبين الفنان أمير شاهين، هي الفنانة ميرنا المهندس.

قصة حب «ميرنا المهندس» و«أمير شاهين»، عرفها الوسط الفني بأكمله وروى كواليسها خلال استضافته في البرامج المختلفة، متحدثًا عن مميزاتها وتحضيرهما لمراسم الزواج.

ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية، قصة حُب ميرنا المهندس وأمير شاهين، في ذكرى ميلادها.

كان اللقاء الأول للثنائي خلال مسلسل«نجمة الجماهير»، للفنانة إلهام شاهين، والذي تشارك فيه ميرنا المهندس وأمير شاهين، فبدأت قصتهما بصداقة شديدة جمعت بينهما، ثم علاقة ارتباط وحب أعقبتها خطوبة.

وتحدث أمير شاهين، خلال استضافته في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، عن قصته مع الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، إذ قال: «لفتت نظري ببساطتها وطيبتها في التعامل مع الكل خصوصًا العمال والمساعدين، كانت بتضحك في وش كل الناس، كان ممكن تبقى تعبانة وموجوعة جدًا ومحدش يحس إنها تعبانة».

وتابع الفنان خلال الحديث عن ميرنا: «كانت مبتحبش حد يشيل همها، كل حاجة فيها كانت جميلة، كنا على وشك إعلان خطوبتنا لكن القدر كان له رأي أخر».

فرقت الظروف والموت بين العاشقين، رغم محاولتهما للزواج إلا أن الأمر لم ينجح وانتهى بوفاة الحبيبة بمرض السرطان.

وعن كواليس ومعاناة المرض، قال أمير: «عرفتها وهي مريضة وعمري ما فكرت أسيبها علشان مرضها، الواحد ممكن يحب حد سليم وبعد كدة يتعب، فمش معنى كدة يسيبه أو يبيعه، أنا كنت متفهم جدًا لمرضها وكنت بقولها دايمًا إنتي قوية».

أمير يروي لحظات حبيبته الأخيرة على فراش الموت

وعن اللحظات الأخيرة لها قال أمير: «كانت مواظبة على الصلاة وقراءة القرآن، رغم إنها مكانتش بتتحرك من السرير بسبب ضعفها الشديد، لكن كانت حريصة على الصلاة في وقتها حتى لو على سريرها».

أمير عن ميرنا المهندس: كانت حبي الأول والأخير

وفاة ميرنا المهندس، كانت بمثابة الكسرة والحسرة له، إذ قال عنها -آنذاك-: «حاولت ارتبط بعدها مرة أخرى وفشلت، ميرنا كانت حبي الأول والأخير».