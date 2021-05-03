صندوق المولى.. سر أحمد السقا في «نسل الأغراب» لتزويج الفتيات «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفاصيل وأسرار كشفها المخرج محمد سامي، خلال استضافته مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «العرافة»، عن كواليس ما خلف كاميرات تصوير مسلسل «نسل الأغراب»، بعد تصدره تريندات مواقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع عرضه خلال شهر رمضان.

محمد سامي يكشف عن سر «صندوق المولى»

وخلال اللقاء، أوضح «سامي»، أن الفنان أحمد السقا يلتزم بمواعيد التصوير بشكل كبير، وهو ما دفعه إلى تخصيص صندوق نقدي لجمع الأموال خلاله من كل شخص يتأخر عن مواعيد التصوير، ومن ثم التبرع بها لصالح الأعمال الخيرية وتزويج الفتيات.

وتابع مخرج العمل قائلا: «أحمد السقا عامل حاجة اسمها صندوق المولى، اللي بييجي متأخر عن ميعاد الحضور بيحط فلوس حسب المكانة الوظيفية بتاعته، تقريبا أحمد فاهم إن أنا أجري مليار جنيه، بيدفعني أرقام غريبة جدا».

واستطرد: «أجي مثلا متأخر عشر دقايق عن ميعاد الحضور ألاقي أحمد السقا قاعد قدام الكارافان على باب التصوير وحاطط صندوق المولى قدامه على الترابيزة، ولابس وجاهز، واللي يدخل يعدي على صندوق المولى، واللي يطلع نبيض بيهم جامع، نعمل بيهم سجاد جامع، نجوز عروسة في المكان، مرة جوزنا عروسة في قرية في ولد الغلابة، أنا بدفع في صندوق المولى كل يوم، نفسي أسرقه».

فتيات الصعيد يسخرن من ملامح فنانات نسل الأغراب

ومنذ أيام، شهد مسلسل نسل الأغراب سخرية كبيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من تجميل أوجه الفنانات خلال مسلسل نسل الأغراب، وتلوين بشرتهن باللون البني، للتماشي مع ملامح وألوان بشرة الأشخاص داخل المجتمع الصعيدي، وهو ما انتقده عدد من الفتيات موضحين أن الواقع يختلف كثيرا عن تلك الصورة التي تم تجسيدها خلال أحداث المسلسل الدرامي.

انتقادات وسخرية لملامح الفنانات في نسل الأغراب

وجاء من بين التعليقات: «أنا كواحدة عايشة في سوهاج مشوفتش حد في حياتي عامل في نفسه كده غير في المسلسلات، إحنا بنلبس عادي فساتين وبنطلونات ملونة وبنتكلم عادي يعني، وبشرتنا فاتحة مش لازم تزودولهم ورنيش كده».