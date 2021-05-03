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الامارات | "زايد للكتاب" تعرب عن أسفها لتراجع يورغن هابرماس

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أبوظبي-الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن أسفها لتراجع يورغن هابرماس عن قبوله المسبق للجائزة. موضحة في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنها "تحترم قراره". كما أكدت "حرصها على تجسيد قيم التسامح والمعرفة والإبداع وبناء الجسور بين الثقافات، وستواصل أداء هذه الرسالة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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