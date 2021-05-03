الامارات | "زايد للكتاب" تعرب عن أسفها لتراجع يورغن هابرماس

شكرا لقرائتكم خبر عن "زايد للكتاب" تعرب عن أسفها لتراجع يورغن هابرماس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن أسفها لتراجع يورغن هابرماس عن قبوله المسبق للجائزة. موضحة في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنها "تحترم قراره". كما أكدت "حرصها على تجسيد قيم التسامح والمعرفة والإبداع وبناء الجسور بين الثقافات، وستواصل أداء هذه الرسالة".

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