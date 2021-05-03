مواعيد جديدة لأسابيع الموضة الرجالية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بعد إعلان الحكومة الإيطاليّة عن السماح بتنظيم النشاطات والصالونات العالميّة بالشكل الحضوري، كشفت هيئات الموضة الإيطاليّة عن تواريخ إقامة عروضها المقبلة. إذ سيتمّ تنظيم أسبوع ميلانو للأزياء الرجاليّة بين 18 و22 يونيو المقبل، فيما ستقام فعاليات صالون Pitti Uomo من 30 يونيو إلى 2 يوليو القادمين.

من المقرّر أن يقام أسبوع ميلانو بصيغة مختلطة تتخلله عروض رقميّة وأخرى مباشرة بحضور الجمهور، على أن يتمّ إدراجها في روزنامة العروض العالميّة. وفي هذا الإطار سيقام أسبوع ميلانو للأزياء الرجالية بعد أسبوع لندن للموضة الذي سيمتدّ بين 12 و14 يونيو، وسيليه أسبوع باريس للأزياء الرجالية الذي سيقام بين 22 و27 يونيو، وفقا للعربية.

بعد انتهاء هذا "الماراثون" المتنقّل بين لندن، وميلانو، وباريس سيعود الحدث إلى إيطاليا وتحديداً إلى مدينة فلورنسا، حيث يقام صالون Pitti Uomo المخصّص للأزياء الرجاليّة. وهو سيمتدّ على 3 أيام بدل الأربعة التي كان يمتدّ عليها سابقاً. بعده سينتقل متابعو الموضة إلى مدينة الأناقة باريس لمتابعة فعاليات أسبوع الخياطة الراقية الذي سيمتدّ بين 4 و8 يوليو المقبل.

هذه الترتيبات التي أعلن عنها رافايللو نابوليوني، المسؤول عن تنظيم صالون Pitti Uomo تأتي نتيجة نقاشات بين الهيئات المنظّمة لأكبر فعاليات الموضة العالميّة بهدف إدراج جميع أسابيع الموضة وصالونات النسيج والأزياء، ضمن الروزنامة الرسميّة المعتمدة في هذا المجال.