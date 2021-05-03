المصممة هبة فرّاش: الطابع الغجري يطغى على مجموعتي الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مايو 2021 11:21 صباحاً - مصممة أزياءٍ طموحة وموهوبة، دفعها شغفها الكبير بالمجال إلى اقتحام هذا العالم عام 2008، فأبدعت فيه بتقديم تصاميم غاية في الروعة، نالت إعجاب الجميع. في قطعها تراعي ذوق المرأة العربية بشكلٍ عام، والخليجية خاصةً، وتستلهم أفكارها من محيطها، وأسفارها، وتجمع بأسلوبٍ جميل بين الكلاسيكي والعصري. ومثل أي مصممةٍ مبدعة تضع في عملها معايير عدة، تحرص على الالتزام بها، في مقدمتها جودة الخامة، وتلبية ذوق العميل. هبة فرّاش، التقتها "الخليج 365"، فتحدثت عن مسيرتها في عالم التصميم، كما كشفت عن مميزات مجموعتها الأخيرة لموسم رمضان والعيد، وقدمت نصائح للمرأة لتنسيق إطلالةٍ جميلة.

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المصممة هبة فرّاش

كيف تفضلين التعريف بنفسكِ للقرَّاء؟

هبة بنت حسان حسين فرّاش، مصممة أزياءٍ سعودية شغوفة بمجالها. صنعت نفسي بنفسي في عالم التصميم، وأطلقت علامتي التجارية "هبة فرّاش" عام 2008، كما أعمل عضواً في مجلس الأزياء السعودي، وأسعى إلى تقديم أزياءٍ عصرية بلمسةٍ كلاسيكية، تحاكي كل امرأة على مستوى وطني أولاً، ثم كافة أنحاء العالم العربي.

ما الجانب الأكثر متعة بالنسبة إليكِ في تصميم الأزياء؟

رحلة الأزياء شغفٌ ومتعة، وتحدٍّ في الوقت نفسه، ففي كل مجموعةٍ أحرص على تطوير أزيائي، والانتقال إلى مرحلةٍ أكثر تقدماً.

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فستان من المصممة هبه فراش

حدِّثينا عن مجموعتكِ الأخيرة، ومن أين استوحيتِ فكرتها؟

استوحيتُ أفكار مجموعتي الأخيرة وتصاميمها من سفري، والطريقة التي أرتدي فيها ملابسي، إلى جانب ذوق المرأة العربية المميَّز، حيث قدمت الطابع الغجري بطريقةٍ أنيقة، فما يميز تصاميمي أنها قطعةٌ تُلبَس على مر الزمان.

من تصميم هبه فراش

ما المعايير التي حرصتِ عليها عند تقديم هذه المجموعة؟

دائماً ما أقدم كل جديدٍ وعصري بطريقةٍ مميزة، وأحرص في قطعي على اختيار خاماتٍ ذات جودةٍ عالية جداً لنيل رضا العميل.

كيف كانت الأجواء عند العمل على هذا الكولكشن؟

تميَّزت بالتحدي الكبير، خاصةً أن المجموعة جاءت بعد أزمة فيروس كورونا، كما أن الوقت كان قصيراً لتقديمها، ورافق ذلك إطلاق عطوري الخاصة.

ما العناصر الأساسية التي يجب أن تتوفر في أزياء رمضان والعيد؟

أزيائي تتميز بإمكانية ارتدائها في موسم الصيف كله، بما في ذلك موسم رمضان الجاري والعيد المقبل، إذ أقدِّم تصاميم تناسب طريقة حياتنا في كل لحظةٍ منها.

ما نصيحتكِ لكل امرأةٍ تبحث عن الأناقة في رمضان والعيد؟

أنصحها بأن تبحث عن قطعٍ تمثلها، ويمكن ارتداؤها خارج الموسم بطريقةٍ راقية.

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فستان لمناسبات رمضان والعيد

من وجهة نظركِ، بماذا تختلف أزياء رمضان والعيد عن بقية المناسبات الأخرى؟

أزياء رمضان والعيد يجب أن تعكس بهجة المرأة بهاتين المناسبتين الغاليتين علينا، وأن تُظهرها بكامل أناقتها وتميزها، خاصةً في سهرات هذا الموسم.

ما الذي غيَّرته أزمة كورونا في قطاع الأزياء؟

على المستوى الشخصي، جعلتني أزمة كورونا أتخذ قراراً بالاستمرار في عملي مهما كانت الظروف التي تواجهني، وأن أكون قابلةً لمواكبة أي تغييرٍ يحدث في تفاصيل الحياة العامة، أما على المستوى العالمي، فقد أسهمت في الاعتماد على التكنولوجيا بشكلٍ أكبر في المجال بالبيع عبر المواقع الإلكترونية، ما غيَّر أسلوب عرض الأزياء كلياً.

مع الانفتاح الذي تشهده، كيف تصفين تطور قطاع الأزياء في المملكة العربية السعودية؟

السعودية ستصبح قريباً واحدةً من أهم وجهات الموضة في العالم، فبلادنا تشهد دعماً وتطوراً كبيرين من ناحية الأزياء، وما عزز ذلك إنشاء وزارة الثقافة، التي اهتمت كثيراً بهذا الجانب، وقدمت كل أنواع الدعم للمصممين والمصممات.

ما مشروعاتكِ المستقبلية؟

أهدف إلى تطوير البراند الخاص بي، وتعزيز القطع التي أقدمها، والوصول إلى العالمية.

فستان من مجموعة رمضان والعيد للمصممة هبه فراش

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