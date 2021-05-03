نصائح للعناية بأظافرك بعد إزالة الأظافر الاصناعية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مايو 2021 11:21 صباحاً - تعد الأظافر الاصطناعية أكثر صيحات الجمال شهرة ورواجاً، وبالتأكيد جربناها جميعاً مرة واحدة على الأقل. لكن، على رغم ذلك، لا تعود الأظافر الطبيعية كما هي قبل استخدام الأظافر الاصطناعية، نظراً الى المواد والمكونات الكيماوية التي تُستخدم في هذه التقنية، والتي تجعل أظافرك ضعيفة وهشة ومتكسرة. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك أهم النصائح للعناية بأظافرك بعد إزالة الأظافر الاصطناعية.



قص الأظافر بانتظام

قص الأظافر بانتظام



بعد إزالة الأظافر الاصطناعية، من الضروري أن تقصي أظافرك الطبيعية وتتركينها قصيرة لبعض الوقت، لأنه حتى لو استمرت أظافرك بالنمو، فهي ستكون ضعيفة جداً وهشة وتتكسر بسرعة. لكن قص الأظافر بانتظام بعد التخلص من الأظافرالاصطناعية سيساعدك في الحصول على أظافر طبيعية جديدة، صحية وقوية.

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استخدام كريم الأظافر وزيت البشرة

ترطيب الأظافر



عند إزالة الأظافر الاصطناعية، يتم استخدام الكثير من المواد الكيماوية على أظافرك، مما يجعلها جافة ومتضررة. ولترطيبها واستعادة نعومتها، من الضروري أن ترطبيها باستخدام كريم الأظافر مرات عدة في اليوم، أو كلما شعرت بجفاف أظافرك. كذلك، استخدمي زيت البشرة على أظافرك مرتين في اليوم.

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تطبيق مقوي الأظافر



إن العودة الى استخدام المناكير فور التخلص من الأظافر الاصطناعية، أمر مضرّ جداً بأظافرك. لذلك، امنحي أظافرك الفرصة للتنفس، بالتالي اكتفي فقط باستخدام مقوي الأظافر بانتظام بعد إزالة الأظافر الاصطناعية، وذلك لمدة أسبوعين متتاليين، مما يساعد أظافرك في أن تنمو قويةً وصحيةً.

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منح الأظافر الوقت

إعطاء الأظافر الفرصة لتنمو



قد ترغب المرأة في أحيان كثيرة، في العودة الى استخدام الأظافر الاصطناعة بعد أيام عدة من إزالتها، لكن تمهّلي وامنحي أظافرك بعض الوقت لتستعيد صحتها وقوتها، وهذا أمر لا يحدث بين ليلة وضحاها. فأظافرك التالفة نتيجة استخدام الأظافر الاصطناعية سوف تستغرق من أسبوعين الى شهر لتنمو بشكل طبيعية وتصبح أكثر صحة وقوة.

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