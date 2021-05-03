طرق تلوين البيض في شم النسيم.. استخدمي الحلوى والكركم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر عادة تلوين البيض، من أهم العادات الشائعة المرتبطة بالاحتفالات بعيد شم النسيم، الذي تجتمع فيه الأسر ويستمتعون بالهواء الطلق والأكلات ، وتحرص الأمهات وربات المنازل على تلوين البيض بألوان مختلفة.

ويُقدم«هُن»، خلال السطور التالية، وصفات للأمهات لتلوين البيض، للاحتفال بعيد شم النسيم، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

قشر البصل الأحمر

استخدمي كوب من قشر البصل الأحمر مع 2 كوب من الماء وقليل من الخل يُغلى جيداً حتى يتغير لون البيض، فيغيره للون اللافندر، وعلى البيض الأحمر يعطي لوني هما أزرق، أخضر.

قشر البصل الأصفر

استخدمي كوب من قشر البصل الأصفر مع 2 كوب من الماء وقليل من الخل يُغلى جيداً حتى يتغير لون البيض، ولكن اللون الناتج أقل قوة من البصل الأحمر، وتصبح النتيجة على البيض الأبيض: أحمر مائل إلى الصفار، وعلى البيض الأحمر: أحمر قوي

البنجر

يمكن لربة المنزل أن تضيف كوب من البنجر المقطع أو المبشور إلى ماء سلق البيض، ويترك حتى يتغير لون البيض، كلما طالت المدة كلما تشرب البيض لون البنجر، حتى وإن رُفع من على النار،فيعمل على تغير لون البيض الأبيض إلى أحمر داكن.

وعلى البيض الأحمر برتقالي مائل إلى الاحمرار.

الكرنب الداكن

يُضاف كوب من الكرنب داكن اللون إلى الماء الذي يُسلق بها البيض وستلاحظ تغير لون الماء سريعاً، على البيض الأبيض ليصبح أزرق فاتح، وعلى البيض الأحمر لونه وردي.

الحلوى

تعتبر الحلوى من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين وبخاصة الأطفال، ويمكنك الاستعانة بعدد من قطع الحلوى الصلبة الملونة التي تضاف إلى البيض خلال السلق وتغير اللون حسب لون الحلوى.

الكركم

يعتبر الكركم من أهم أنواع التوابل وأكثرها فائدة، فهو يتميز بمادة صبغية طبيعية يمكن الاستفادة منها لتلوين البيض.

ويمكنك سيدتي إضافة 2 ملعقة فقط لماء البيض، وبالطبع تكون النتيجة لون أصفر.