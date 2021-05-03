هل يؤثر شكل الجسم على الصحة النفسية للرجل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أظهرت دراسة جديدة في بريطانيا، أن المشاعر السلبية تجاه شكل الجسم، تؤثر على الصحة العقلية لـ58% من الرجال.

أجريت الدراسة ضمن حملة منع الانتحار الخيرية البريطانية، على أكثر من 2000 رجل أعمارهم بين 16 و40 عامًا يعانون من مشاعر سلبية تجاه أجسادهم، وفقا لموقع 24 الإماراتي.

وقال 58% منهم، إن لهم مشاعر سلبية تجاه شكل أجسادهم، في حين قال 26% فقط إنهم سعداء بمظهرهم.

وأظهرت الدراسة، أن أصحاب المشاعر السلبية تجاه مظهرهم، عانوا بدرجات متفاوتة من مشاكل نفسية مثل الاكتئاب، والتوتر، والثقة في النفس الذي يؤدي في الكثير من الأحيان إلى العزلة.

وأكد الباحثون ضرورة تجنب مقارنة الرجال لأشكال أجسادهم، والعمل على إصلاح أي أخطاء جسدية مثل زيادة الوزن، أو الترهلات بممارسة الرياضة، واتباع أنظمة غذائية صحية، وأسلوب حياة سليم، وفق موقع ميترو.