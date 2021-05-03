5 مشروبات للوقاية من فقر الدم.. «تعرف عليها»

القاهرة - سمر حسين - صحة

علميًا يؤدى نقص الحديد في الدم إلى صعوبة وصول الأوكسجين إلى الدماغ ما يتسبب في ضغط هائل، لتحدث العديد من الأزمات، وبحسب موقع «هيلث لاين»، فإن هناك 5 مشروبات تصنف على أنها تحتوي على أعلى نسب من الحديد.

عدد من العلماء يوضحون أن فقر الدم يحدث عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، وهناك أنواع عديدة من فقر الدم، لكن النوع الأكثر شيوعًا هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، حيث تحتوي خلايا الدم الحمراء على بروتين يسمى «الهيموجلوبين» المليء بالحديد.

وحينما لا يستطيع جسمك إنتاج «الهيموغلوبين» الذي يحتاجه لتكوين خلايا دم حمراء كافية لتوصيل الدم الغني بالأكسجين في جميع أنحاء الجسم، يحدث فقر الدم، وعلى الرغم من أن خطط علاج فقر الدم فردية، إلا أن معظمها يتطلب 150 إلى 200 مجم من عنصر الحديد يوميًا.

5 مشروبات تعالج فقر الدم

عصير السبانخ:

يعد من أفضل المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد، بالإضافة إلى أنه مصدر جيد للمغنسيوم وفيتامين سي وفيتامين ك، وغيرها من الفيتامينات والمعادن.

عصير قرع العسل:

وهو من أفضل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد بالإضافة إلى الفيتامينات المفيدة لعلاج مشاكل فقر الدم.

عصير البرقوق

يوفر كوب من عصير البرقوق حوالي 3 مجم من الحديد، إضافة إلى أن البرقوق غني بالمنجنيز والبوتاسيوم، وفيتامين ب 6 وفيتامين سي.

عصير البنجر:

ويعد هذا النوع من العصيرغني بالحديد والبوتاسيوم، ويمكنه أن يكون مؤثرا جدا في علاج ضغط الدم.

بذور الكتان والسمسم:

تحتوي كل منها على نسبة كبيرة من الحديد والألياف ومضادات الأكسدة والبروتين.