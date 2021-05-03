لاعب كرة يسأل عن حكم سجدة الشكر في الملعب.. الإفتاء توضح

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

عبر موقعها الرسمى، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا جاء مضمونه: «أعمل لاعبًا في فريق لكرة القدم، وقد يُنعم الله علي أحيانًا بإحراز هدف لفريقي؛ فلا يسعني إلا أن أسجد شكرًا لله وأنا في مكاني هذا، وقد أكون غير متوضئ في هذه الحال؛ فهل يجوز لي ذلك أم لا؟».

وجاءت إجابة دار الإفتاء المصرية على السؤال: «في الفتوى رقم 4005» بنحو: «يجوز شرعًا السجود للشكر بدون طهارة، كما ذهب إلى ذلك عدد من الفقهاء المعتبرين، والأولى وبه تمام السُنَّة أن تكون متوضئًا مستقبلًا القبلة ما أمكن، وأن تنوي وتكبر، ثم تنزل ساجدًا وتسلم؛ خروجًا من الخلاف».