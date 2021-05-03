النيابة العامة السعودية تستدعي مواطنا تنمر على بائعة خضار.. محامية: ينتظر السجن والغرامة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استدعت النيابة العامة السعودية، شخصا صور ونشر مقطع فيديو لامرأة مسنة تقوم ببيع الخضار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وهاجم مغردون في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، سعوديا ظهر في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «سناب شات» يتنمر فيه على امرأة مسنة تبيع الخضار.

وتصدر الوسم الذي يحمل اسم المواطن السعودي، الترند في «تويتر»، حيث استغرب المغردون من موقفه، وطالبوا الجهات المختصة بمحاسبته.

واستنكر السعودي، بيع المسنة الخضار في النهار، بدلاً من التقدم للحصول على الضمان الاجتماعي، والجلوس في بيتها.

محامية سعودية: ما فعله مصور الفيديو يعد انتهاكاً لعدد من الأنظمة

من جانبها، أوضحت المحامية رحمة العوفي، أن ما فعله مصور الفيديو، يعد انتهاكاً لعدد من الأنظمة، منها المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف المحمولة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، بناء على المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهو ما تصل عقوبته إلى السجن لمدة عام كامل وغرامة نصف مليون ريال كحد أقصى.

وأضافت العوفي: «ارتكب المصور كذلك مخالفة التحقيق مع شخص بدون وجهة حق، وتوجيه أسئلة تمس خصوصيته ومحاولة الإسقاط عليه في بلد الأمن والأمان والاستقرار، ونشر أفعاله على الإنترنت بمنظر غير لائق لما فيه من التدخل بحياة الغير بدون وجهة حق، مخالفاً المادة الـ24 من نظام الإجراءات الجزائية التي تؤكد أن رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام».

وأشارت «العوفي»، إلى أنه كان من الأجدر للمصور إبلاغ الجهات الحكومية بدون التصوير والنشر والإساءة، وعدم التدخل بما ليس من اختصاصاته ومحاولة تأليب العامة.

وكانت مدير إدارة الوقاية والبحوث العلمية ببرنامج الأمان الأسري الوطني المشرف على المشروع الوطني للوقاية من التنمر، الدكتورة فاطمة الشهري، قالت في وقت سابق، إن معظم الدراسات الاجتماعية حيال موضوع العنف والتنمّر اتفقت على أن التنمر سلوك ناتج من التفكك الأسري، والمعاملة السلبية التي تتسم بالقسوة، والإهمال، واللامبالاة، والتسلط، والتساهل، والرفض، والحرمان العاطفي، إضافة إلى مشاهدة العنف في المنزل.