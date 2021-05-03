13 تصريحا لإيناس سيد مكاوي عن علاقتها بوالدها: عقابه أنه يناديها باسمها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة فريدة ربطت الموسيقار الراحل سيد مكاوي ببناته، خاصة ابنته الكبرى السفيرة إيناس مكاوي، والتي كشفت كواليسها وأسرارها في تصريحات خلال لقائها مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، وهذه التصريحات نرصدها لكم كما يلي:

1-كان فيه بيني وبينه لغة حوار مفيهاش كلام.

2-مات من 24 سنة وموجود بمشاعر ودفء، كان صادق ومعملش نغمة غير وهو حاسسها.

3-كان بيسيب كلام في نصه وهو بيلحنه ويقول مش قادر مش حاسه.

4-كتب أغنية سمراء لبنته وهي مازالت طالبة في الجامعة.

5-الحياة مع سيد مكاوي تعرفك أن الإنسانية فيها كده وكده، وده وجه في الإنسانية مكنتش أعرف أنه موجود من قبل ومكنتش أعرف ان الحياة فيها كده.

6-الحياة مع سيد مكاوي متنوعة مختلفة دافئة عميقة صادقة إنسانيتها عالية جدا وبيتهيأ لك أن ده الإنسان.

7- كنت أشعر أن الحنان والعطاء والإيثار يمشي على الأرض وكان بيفضل ناس ميعرفهاش.

8-عشت جنب عملاق.. وأنا دايما بقول الجملة دي.

9-كل لما بكبر بلاقي أني رايحاله في صفاته وهو كان بيقول أنا بخلص وإيناس بتبتدي وكانوا بيقولوا إيناس الأقرب لروحه.

10-حبي له مش عشان بنته متعلقة بيه لكن كنت أثمن هذا الرجل وأبص له من فوق وكنت بقول يارب أكون استاهل أكون بنته.

11- بكلمه لحد دلوقت ومازال حواليا ومعايا والحياة مبتخلصش برحيل اللي بحبهم وبيفضلوا جنبنا ومساندينا.

12-عاقبني مرتين في حياتي بأنه كان بيناديني باسمي ورد فعل العقاب كانت قوية جدا لدرجة أني لا أجرؤ اسأله زعلان ليه عشان ناداني إيناس أو بنتي ولما يقول لي كده يبقى أنا أخطأت.

13-عمره ما شخط فينا وعمره ما زعق ولم أره في يوم زهقان وكان آية في الرضا والسعادة وإمتاع الذات والأخرين وتثمين الحياة.