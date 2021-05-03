شاب يثير غضب الفتيات بدعوته للعنف ضدهن: «من حقنا نضربهم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في الوقت الذي تتناول فيه الدراما المصرية قضية العنف الأسري في عدد من مسلسلات رمضان، لوضع حلول لها، تداول عدد كبير من الفتيات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا من المنشورات لشاب يروج للعنف ضد الفتيات عبر حسابه، ما جعل الكثير منهن يطالبن بإبلاغ إدارة «فيس بوك» عنه لإغلاق حسابه، ومنعه من نشر تلك المنشورات التي صنفتها الفتيات بأنها تدعو للعنف الأسري.

«أنا مع العنف الأسري»

بمجرد الدخول إلى الحساب الخاص به والذي يحمل اسم «ح. أ»، تتفاجأ الفتيات بذلك المنشور الذي يدعو من خلاله الشاب صاحب الحساب إلى استخدام العنف الأسري ضد الفتيات في المنازل، سواء كان ذلك العنف من جانب الزوج أو الأب أو الأخ، وعندما سأله أحد المتابعين عن معنى ذلك المنشور رد عليه قائلا: «يعني لو ابنك غلط وأنت بتعلمه من حقك تضربه».

مارس عنفه ضد الفتيات بضرب إحداهن حتى تكسرت ضلوعها

لم تكن تلك المنشورات مجرد دعوة عابرة من الشاب، إذ أنه بالفعل يمارسه ضد الفتيات، وتبين ذلك من خلال منشور آخر له، حيث نشر أحد المنشورات لشخص يدعي أنه ضرب فتاة زميلته في الجامعة معلقا عليها قائلا: «حصل معايا نفس الموقف في الصيدلية.. ست اتهجمت عليا بحجة إني اديتها كريم غلط.. مع إني قولتلها ده كريم تفتيح مش مرهم جروح.. لقيتها بتعلي صوتها وقعتلي طلبية الدوا اللي كنت مستنيها»، واستكمل حديثه ليسرد رد فعله: «مفوقتش إلا وعندها كسر مضاعف في الفك و3 ضلوع مكسورين».

ونشر الحساب الذي يحمل ذات الاسم، منشورا آخر به صورة بها عدد من الحيوانات، ودون على صورة القرد كلمة «فتاة»، ما جعل عدد من المتابعين له من الذكور يؤيدونه في ذلك الوصف، معلقين بتعليقات ساخرة أخرى، قابلها غضب شديد من جانب الفتيات المتابعات له بعد وصفهن بالقرد.

وعقب انتشار تلك المنشورات بين الفتيات والجروبات الخاصة بهن على مواقع التواصل، توجه الكثير منهن إلى إبلاغ إدارة «فيس بوك» عن صفحة الشاب باعتبار أن ذلك الحساب يروج لنشر االعنف الأسري والتعصب ضد الفتيات، وعقب توجيه تحذير له، نشر منشورا آخر، قائلا: «يستفزونك حتى تنتهك معايير المجتمع ثم يعملولك ريبورت».

وفي منشور آخر له يدل على اتباعه لمنهج العنف بشكل عام، هاجمه الكثير من المتابعين له بسببه، قال: «الأرنب ده بستعمله في ميدان الرماية كتدريب على هدف حي».

واستقبلت الكثير من الفتيات تلك المنشورات بالغضب الشديد تجاه ما يدعو له هذا الحساب، مشيرين إلى أنهن لابد أن يكون لهن موقف حقيقي تجاهه وأمثاله حتى ينال عقابه، كما دعت الكثيرات منهن إلى إبلاغ إدارة «فيس بوك» عنه حتى يجري غلق حسابه.