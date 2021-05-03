نور هشام سليم يرد على منتقديه: أنتوا مالكم؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رد نور نجل الفنان هشام سليم، بشكل قاسٍ على نصائح بعض متابعيه، من خلال نشره عددا من الفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

نور هشام سليم يرد على انتقادات متابعيه

وخلال الفيديوهات قال «نور»: «أنا مش فاهم الشعب ده، كل واحد يدخل يقولي بحبك بس نصيحة مني ليك يا نور، احلق شعر صدرك، أو متقفش الوقفة دي عشان مش وقفة رجالة، أو شيل الحلق بقى لو عايز تبقى راجل، أو على فكرة الرجالة مبتتصورش مع بعض كدة».

واستكمل: «انتوا مالكم؟، الناس اتجننت يا جماعة، رأي أي حد مش فارقلي، لو أنا عايز أي رأي حد هسألكم».

نور هشام سليم يسخر من منتقدي ارتدائه «حلق»

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يسخر خلالها نجل الفنان هشام سليم من تعليقات متابعيه، ففي ديسمبر الماضي، رد على منتقديه بسبب ارتدائه حلق في أذنيه، في مقطع فيديو، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام».

وقال نجل الفنان بطريقة ساخرة: «كلمة للشباب اللي داخلة تتكلم عن الحلق بتاعي، وإن الحلق بتاعي مضايقهم، وإني أنا بقيت راجل فمينفعش ألبس حلق وحاجات كدة، هقولكم حاجة، طالما البطاقة مكتوب فيها أنثى هعمل اللي أنا عايزه».

وتابع: «وبعدين يعني بجد فرقت إيه؟ يعني أنا دلوقتي لبست الحلق وناوي أجيب واحد تاني، بقيت أنا كدة خلاص كل اللي عملته اتمسح؟ كل واحد يركز في نفسه، ويسيبني أعمل اللي أنا عايزه براحتي».

نور هشام سليم بصحبة والدته: أجمل حاجة في حياتي

وفي مارس شارك نجل الفنان هشام سليم، متابعيه عبر حسابه الرسمي بتطبيق «انستجرام»، صورة جمعته بوالدته، خلال وجودهما في إحدى المناسبات، وأرفق عليها تعليقا، «أجمل حاجة في حياتي».