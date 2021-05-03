بطلة إعلان أحد البنوك تكشف كواليسه: المخرج باس على راسي.. وصورناه في يوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدر إعلان أحد البنوك الشهيرة، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تقديمه لكيفية تعامل الرجل والمرأة مع الأموال بشكل طريف وساخر، وهو ما أثار إعجاب الكثير من نشطاء السوشيال ميديا.

بطلة الإعلان تكشف عن تفاصيل مشاركتها

تواصلت «هن» مع جيجي حكيم، صاحبة الـ55 عاما، بطلة الإعلان الشهير، التي كشفت خلال حديثها عن العديد من أسرار حياتها، فضلا عن تفاصيل مشاركتها في بطولة الإعلان الدعائي للبنك.

وأوضحت أنها اتجهت للعمل في مجال الإعلانات منذ عامين ونصف العام، بحثا عن مصدر للدخل، ونظرا لحبها الشديد في التمثيل، «أنا عايشة لوحدي، ومن سنتين ونص لاقيت الدنيا بدأت تغلى عليا، فقررت إني أتجه للعمل كموديل في الإعلانات عشان أقدر أصرف على نفسي، وقدرت أشارك في إعلانات كتيرة وشهيرة، وده الإعلان الـ13 ليا».

بطلة الإعلان تتحدث عن حياتها الشخصية

وواصلت خلال حديثها: «مكملتش تعليمي واتجوزت بس انفصلت عن جوزي من سنين طويلة، وربنا رزقني بولد وبنت اتجوزوا وخلفوا، ودايما جنبي ومش بيسبوني لوحدي، فأنا بصرف على نفسي، وقررت إني أنزل أشتغل في حاجة أنا بحبها، وشاركت بأدوار صغيرة في مسلسلات كتيرة، منها السهام المارقة، ويوميات زوجة مفروسة».

كواليس تصوير الإعلان

24 ساعة هي المدة التي استغرقها تصوير الإعلان، حسبما كشفت «جيجي»، موضحة أن فريق العمل بأكمله عمل بكل قوته حتى يجري تقديم الإعلان بشكل لائق ومميز، «كنا طول اليوم واقفين على رجلينا، عشان نطلع العمل مميز».

موقف صعب تعرضت له بطلة إعلان البنك الشهير

«واحنا بنصور المخرج زعقلي عشان طلب مني أكشر في مشهد من المشاهد، وأنا مكونتش عارفة، وبعدين جه اعتذر لي وباس راسي، والناس كلها كانت بتتعامل معايا بمنتهى الاحترام».. وفقا لـ«جيجي».

«جيجي» تحلم بالبطولة الفنية

وكشفت السيدة عن حلمها الأول والأخير وهو الحصول على بطولة كبيرة خلال أي من الأعمال الفنية سواء في الدراما أو السينما، وذلك بسبب شغفها الكبير بالتمثيل.