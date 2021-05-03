هند عبدالحليم تطلب من متابعيها الدعاء بعد إصابة أسرتها بكورونا: محدش يتهاون

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن تعيشها الفنانة هند عبدالحليم خلال هذه الفترة، والتي روت تفاصيلها وكواليسها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمشاركة صورة تجمعها بوالدتها.

وأرفقت «هند»، تعليقًا على الصورة التي شاركتها عبر حسابها برفقة والدتها، قائلة: «الفتره دي فتره صعبة أوي.. صعب أوي يكون حد من أهلك تعبان ومش عارف تبقى جمبه وتاخد بالك منه أو حتى تشوفه وخاصةً لما تتعب انتا كمان و متبقاش فعلاُ عارف تعمل اي حاجة بس الحمدلله».

هند عبدالحليم: محدش يتهاون مع الظروف دي

ووجهت الفنانة رسالة لمتابعيها، «ياريت تخلوا بالكوا من نفسكوا ومن اهلكوا ومحدش يتهاون مع الظروف اللي احنا فيها دي.. فيروس خبيث ممكن يدمر حياة إنسان في لحظه خالوا بالكوا منه».

واختتمت بالدعاء قائلة: «اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي أمي وأبي وكريم ونهال وتشفيني وتمدّنا بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».

لقيت الصورة التي شاركتها هند عبدالحيم استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزها: «ربنا يتم شفاكوا كلكوا على خير، ربنا يحفظلك عيلتك، الفيروس ده مرعب وخد حبايبنا وأهلنا وناسنا، ربنا يحافظ على الكل، كل يوم بياخد منا حد شكل، كورونا أصعب حاجة في الدنيا، انتوا كلكوا تعبانين، بنحبك يا هند، ربنا يشفيكي».

هند عبدالحليم، فنانة مصرية، ولدت في 7 إبريل عام 1993، وتبلغ من العمر 27 عامًا، والدها أحمد عبدالحليم، نجم نادي الزمالك سابقا، قدمت في رمضان 2016 أربعة مسلسلات، من بينها فوق مستوى الشبهات بطولة يسرا، أحمد حاتم ونجلاء بدر وإخراج هاني خليفة، وبنات سوبر مان، مع ريهام حجاج، شيري عادل، يسرا اللوزي وإخراج حسام علي.